"Друга операція позаду": Мірошниченко показалася у лікарні з прийомним сином та згадала, як вперше почула про всі його діагнози

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко у своєму Instagram розчулила мережу післяопераційним відео з прийомним 3-річним сином Марселем та розповіла, як вони з чоловіком вперше почули про діагнози дитини.

"Друга операція позаду. Зі спогадів: 09.06.2023 року. Приймальня ребцентру (дитбудинку), де ми маємо познайомитися з майбутнім сином. Лікар зачитує медичну історію. Вже хвилин 30. Страшні слова, значення яких нам не відомо. Інтернету немає, зв'язку немає. Погуглити не виходить", - пригадала Інна.

Вона додала, що після консультації лікаря у дитбудинку, вони не розуміли значень багатьох медичних термінів, тому зовсім не злякалися, а єдиним питання тоді було, коли вони зможуть побачити Марселя.

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"Потім ми вже погуглили. Потім нам стало страшно. "Якщо він живий після всього, через що пройшов, то він впорається! У нього неймовірна жага до життя", - каже Тімур. Жага до життя - назва однієї з найулюбленіших книжок. Він правий, ми впораємося. Ну і що, що інші не наважились?" - написала дружина шоумена.

Марсель днями переніс ще одну операцію

Інна наголосила, що це вже друга операція Марселя, яку вони проходять разом.

"Вона виявилася не зовсім успішною. Але з нами був кращий лікар в країні з цього напрямку. Тому впевнені, що вийшло якнайкраще", - сказала Мірошниченко.

Інна показала щемливі кадри з палати хлопчика

Блогерка зазначила, що вони з чоловіком хочуть надихнути людей, які бояться йти на всиновлення через діагнози та ризики.

"Тіло, яке не має тепла і обіймів, не здатне протистояти викликам. Але справжні дива стаються там, де ви дозволяєте любові взяти все в свої руки. Відрізнятися від норми нормально. Ненормально не пускати в серце справжні почуття", - підсумувала вона.

Подружжя закликало людей не лякатися всиновлення через діагнози

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Як відомо, у Тімура та Інни Мірошниченко є ще одна прийомна дитина: 8-річна Ангеліна. Також подружжя виховує двох рідних дітей: 6-річну Мію та 4-річного Марка.

Нагадаємо, І Тімур, і Інна відверто розповідають підписникам про складнощі адаптації прийомних дітей у їхній родині та про труднощі, з якими вони зіштовхуються.