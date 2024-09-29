"Друга операція позаду": Мірошниченко показалася у лікарні з прийомним сином та згадала, як вперше почула про всі його діагнози

Юлія Леськова 29 вересня, 10:22
Інна Мірошниченко з прийомним сином на фото
Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко у своєму Instagram розчулила мережу післяопераційним відео з прийомним 3-річним сином Марселем та розповіла, як вони з чоловіком вперше почули про діагнози дитини.

"Друга операція позаду. Зі спогадів: 09.06.2023 року. Приймальня ребцентру (дитбудинку), де ми маємо познайомитися з майбутнім сином. Лікар зачитує медичну історію. Вже хвилин 30. Страшні слова, значення яких нам не відомо. Інтернету немає, зв'язку немає. Погуглити не виходить", - пригадала Інна.

Вона додала, що після консультації лікаря у дитбудинку, вони не розуміли значень багатьох медичних термінів, тому зовсім не злякалися, а єдиним питання тоді було, коли вони зможуть побачити Марселя.


"Потім ми вже погуглили. Потім нам стало страшно. "Якщо він живий після всього, через що пройшов, то він впорається! У нього неймовірна жага до життя", - каже Тімур. Жага до життя - назва однієї з найулюбленіших книжок. Він правий, ми впораємося. Ну і що, що інші не наважились?" - написала дружина шоумена.

Прийомний син Інни та Тімура Мірошниченків

Марсель днями переніс ще одну операцію

Інна наголосила, що це вже друга операція Марселя, яку вони проходять разом.

"Вона виявилася не зовсім успішною. Але з нами був кращий лікар в країні з цього напрямку. Тому впевнені, що вийшло якнайкраще", - сказала Мірошниченко.

Інна та Тімур Мірошниченки з сином після операції

Інна показала щемливі кадри з палати хлопчика

Блогерка зазначила, що вони з чоловіком хочуть надихнути людей, які бояться йти на всиновлення через діагнози та ризики.

"Тіло, яке не має тепла і обіймів, не здатне протистояти викликам. Але справжні дива стаються там, де ви дозволяєте любові взяти все в свої руки. Відрізнятися від норми нормально. Ненормально не пускати в серце справжні почуття", - підсумувала вона.

Інна та Тімур Мірошниченки з прийомним сином у лікарні
Подружжя закликало людей не лякатися всиновлення через діагнози
Тімур та Інна Мірошниченки у лікарні з сином
Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Як відомо, у Тімура та Інни Мірошниченко є ще одна прийомна дитина: 8-річна Ангеліна. Також подружжя виховує двох рідних дітей: 6-річну Мію та 4-річного Марка.

Нагадаємо, І Тімур, і Інна відверто розповідають підписникам про складнощі адаптації прийомних дітей у їхній родині та про труднощі, з якими вони зіштовхуються.

Читайте також:

"Психологічні моменти і ризики": Мірошниченко пояснила, чому її рідна і прийомна доньки-першокласниці навчатимуться порізно

"Тіло здатне на дивовижні речі": Мірошниченко поділилася добрими новинами про здоров'я 3-річного сина Марселя

"Любов вища за все": Мірошниченко розказала, як вони пройшли адаптацію з прийомними дітьми

Мірошниченко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів