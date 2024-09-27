"Чайка на ім'я Марсель": Мірошниченко показала йогу з 3-річним сином
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна замилувала своїм тандем-тренуванням із молодшим сином, 3-річним Марселем. Хлоп'я склало мамі компанію під час заняття йогою.
Чайка на ім'я Марсель. Але сьогодні робив все зі мною", - похвалилася Інна в Instagram.
Як розказувала Мірошниченко днями у сторіс, 28-го вересня на Марселя чекає чергове планове хірургічне втручання.
Нагадаємо, хлопчик з'явився на світ дуже передчасно і мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Одна з них - те, що малюк народився без прямих м'язів живота. Але нещодавно Інна поділилася добрими новинами про стан сина.
Як відомо, Марсель - наймолодша дитина в сім'ї. Мірошниченки також виховують 8-річну Ангеліну, 6-річну Мію і 4-річного Марка.
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