"Чайка на ім'я Марсель": Мірошниченко показала йогу з 3-річним сином

Марія Ткаченко 27 вересня, 13:00
Тімур та Інна Мірошниченко з сином
Скріни з Instagram Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна замилувала своїм тандем-тренуванням із молодшим сином, 3-річним Марселем. Хлоп'я склало мамі компанію під час заняття йогою.

Чайка на ім'я Марсель. Але сьогодні робив все зі мною", - похвалилася Інна в Instagram.

Інна Мірошниченко і йога

Марсель старанно займався йогою з мамою


Інна Мірошниченко і син Марсель

3-річний хлопчик повторював рухи Інни

Інна Мірошниченко займається йогою

Асана "обіймашки"?

Інна Мірошниченко і її прийомний син
Дружина Тімура Мірошниченка з сином

Мірошниченко може відкривати гурток бейбі-йоги

Як розказувала Мірошниченко днями у сторіс, 28-го вересня на Марселя чекає чергове планове хірургічне втручання.

Нагадаємо, хлопчик з'явився на світ дуже передчасно і мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Одна з них - те, що малюк народився без прямих м'язів живота. Але нещодавно Інна поділилася добрими новинами про стан сина.

Як відомо, Марсель - наймолодша дитина в сім'ї. Мірошниченки також виховують 8-річну Ангеліну, 6-річну Мію і 4-річного Марка.

Ангеліна та Мія Мірошниченко

Сестрички Ангеліна та Мія

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