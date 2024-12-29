Інна Мірошниченко у панчохах та блискучому боді влаштувала гарячу зйомку з дискоболом. Відео

Фото з Instagram Інна Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошніченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко здивувала своїх підписників незвичним для неї контентом.

Багатодітна мама поділилася у своєму Instagram відео, на якому у чорному боді зі стразами та панчохах у сіточку танцює зі срібним дискоболом.

"А що, якщо почати ранок з такого контенту?" - риторично запитала Інна.

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Інна під кінець року вирішила побалувати підписників хот-відео

Блогерка потанцювала з дискокулькою

Подібний контент для Інни Мірошниченко не дуже притаманний, зазвичай вона ділиться у своєму блогу сімейними кадрами та відверто показує, з якими труднощами зіштовхується у вихованні чотирьох дітей, двоє з яких прийомні.

Але на Балі вона таки показувала свої "хот"-сторони.

Також Інна полюбляє ділитися романтичними побаченнями зі своїм чоловіком.