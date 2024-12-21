Мірошниченко замилувала ранковим фото сплячого чоловіка і дітей
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка і адвокатка Інна замилувала ранковим фото свого чоловіка та дітей.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
Інна зазнімкувала Тімура та своїх дітей, 6-річну Мію та 4-річного Марка, коли вони спали.
Сама ж Інна та 3-річний Марсель і 9-річна Ангеліна вже встигли позайматися ранковою зарядкою та приготувати сніданок.
"Тим часом інша половина сім'ї Мірошніченко", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко поділилася щемливим відео, на якому прийомна донечка Ангеліна каже, що любить її.
Як відомо, Інна якось розповідала, чому їй з 4 дітьми легше, ніж колись з однією.
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