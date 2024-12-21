Мірошниченко замилувала ранковим фото сплячого чоловіка і дітей

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка і адвокатка Інна замилувала ранковим фото свого чоловіка та дітей.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

Інна зазнімкувала Тімура та своїх дітей, 6-річну Мію та 4-річного Марка, коли вони спали.

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Здається, ця половина родини Мірошниченків дуже любить поспати

Сама ж Інна та 3-річний Марсель і 9-річна Ангеліна вже встигли позайматися ранковою зарядкою та приготувати сніданок.

"Тим часом інша половина сім'ї Мірошніченко", - написала вона.

А ось інші члени родини вже встигли зробити купу справ

Навіть сніданок приготували разом з Марселем

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко поділилася щемливим відео, на якому прийомна донечка Ангеліна каже, що любить її.

Як відомо, Інна якось розповідала, чому їй з 4 дітьми легше, ніж колись з однією.