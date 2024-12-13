"Слова, на які чекає кожна мама": Мірошниченко поділилася щемливим відео, де прийомна доня каже, що любить її
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко поділилася зі своєю аудиторією зворушливим моментом: як 9-річна прийомна донька Ангеліна тулиться до неї до неї та каже, що любить.
""Мам, я тебе люблю". Слова, на які чекає кожна мама. І які мають дуже особливий зміст і сенс, коли спочатку ти заслуговуєш на звання мами, а потім на щиру любов. Не за правом народження, а за вчинки і відкрите серце", - написала дружина Тімура Мірошниченка в Instagram.
"Скільки усвідомленого в цих чотирьох словах. Які Ангеліна повторює десятки разів на день. І кожного разу з повним розумінням, ЩО саме вона говорить. Це безцінні секунди, які були варті всіх випробувань на шляху до неї", - додала вона.
Нагадаємо, Інна і Тімур, які забрали Ангеліну з дитячого будинку в червні, багато розповідали, як минає адаптація дівчинки в родині. Перший час Ангеліна називала батьків то на імена, то "мама" і "тато", а також щодня перепитувала, чи вони її люблять.
Як відомо, біологічні батьки Ангеліни - сироти, які виховувалися та зараз мешкають у держзакладі.
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