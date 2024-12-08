Мірошниченко пояснила, чому з однією дитиною їй було важче, ніж зараз з 4

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна щиро поділилася, чи важко виховувати чотирьох дітей, та чи чому приватний будинок не варіант для їхньої родини.

Про це вона розповіла, відповідаючи на питання підписників в Instagram.

"Коли писала книгу, було багато рефлексії про період першого материнства, 6 років тому. Мені було набагато важче тоді з 1 дитиною, ніж зараз з 4. Тому все переважно залежить від нашого ставлення до ситуації. Мія не була складною дитиною. Я була мамою, що постійно ускладнює", - написала вона.

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Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Також Інна зазначила, чи хотіла б жити в приватному будинку разом з родиною.

"Ми думали про це. Для нашої родини це лише все ускладнює. Діти вчаться в школі в Києві. Всі секції, гуртки, заняття теж в Києві. Школу ми міняти не хочемо, бо відверто кажучи, далеко не кожен приватний заклад освіти буде настільки клієнтоорієнтованим. Не варто забувати, що двоє з чотирьох наших дітей мають спеціальні освітні потреби", - наголосила Мірошниченко.

Квартира для родини - це поки оптимальний варіант

Блогерка пояснила, що з з області дітей треба було би возити у школу, по заняттях, а потім у заторах повертатися додому.

"Вони стануть старшими і з'являться тусовки. Мія захоче погуляти з друзями до 10, тобто її потім треба забрати і привезти додому. Життя за містом не дає такої соціальної тусні, як у дворі ЖК. Де друзі, кав'ярні, магазини, розваги", - додала Інна.

Вона зазначила, що для чотирьох дітей буде потрібна няня, яка не матиме іншого виходу, окрім як проживати з ними у будинку.

"Будинок у Києві на нашу кількість спалень - від 1 мільйона доларів! Від! Я не готова працювати лише водієм у чотирьох дітей. Бо колись ще треба працювати не водієм. Будинок ми зможемо розглядати тоді, коли для нас ок буде мати щонайменше двох окремих водіїв для дітей, аби мати змогу працювати, поки хтось возить дітей по всіх їхніх тусовках. Ну і нянь. Хтось має відповідати за машину, а хтось за дитину. Це і машини ще дві треба мати", - підсумувала Мірошниченко.

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Нагадаємо, на початку листопада Інна Мірошниченко замилувала атмосферними фото своїх донечок.

Як відомо, Мірошниченки частенько діляться сімейним контентои, іноді навіть показують кадри зі свого побачення.