"Разом тисячі життів поспіль": Мірошниченки показали романтичні кадри з прогулянки. Відео

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Шоумен Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною замилували мережу романтичним осіннім відео, яким поділилися у своїх Instagram.

На кадрах закарбовано прогулянку подружжя осіннім Києвом.

"Мені просто дуже добре з тобою, як ніколи раніше". З цього почалася наша подорож, яка змінила все у цьому житті. Надала всьому змісту і сенсу. Ми були разом тисячі життів поспіль. І домовились зустрітися в цьому. Аби зробити наш шлях вартим кожного кроку", - написала Інна під відео.

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Тімур відверто зазначає, що Інна та їхні діти - найкраще у його житті

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Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Нагадаємо, у подружжя Мірошниченків четверо дітей: двоє рідних - 6-річна Мія та 4-річний Марко та прийомні - 9-річна Ангеліна та 3-річний Марсель.

Як відомо, днями Тімур Мірошниченко зізнався, що іноді йому доводиться підвищувати голос, аби у шумі дітей його почули.

До речі, нещодавно їхня прийомна донечка Ангеліна вперше відсвяткувала день народження у колі сім'ї.