"Змивати стрес та напругу": Мірошниченко на Балі показала "hot-контент" у купальнику та очищення в храмі. Фото

Юристка, блогерка та багатодітна мама Інна Мірошниченко показує чудовий приклад іншим жінкам у тому, як необхідно приділяти час на відновлення власного ресурсу.

І цього разу дружина шоумена Тімура Мірошниченка обрала для відпочинку та перезавантаження екзотичні пляжі Балі.

"Нервова система сама себе не перезавантажить... Тому я пішла змивати з себе напругу, стрес і все, що привезла з дому. Моє перше очищення в першому храмі", - написала Інна в Instagram і виклала кілька фото в сторіс.

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Окрім океану та краєвидів, Інна також показала трішки hot контенту в купальнику.

Час для себе - це святе, навіть якщо в тебе 4-ро дітей

Щоби бути у такій формі, 37-річна Інна майже щодня займається йогою

Інна на пляжі з фільму "Їж, молись, люби"

Нагадаємо, у жовтні на свій день народження Мірошниченко літала в Італію у дуже незвичне місце.

Також раніше вона показувала, як відпочиває без дітей.