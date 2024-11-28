"Змивати стрес та напругу": Мірошниченко на Балі показала "hot-контент" у купальнику та очищення в храмі. Фото
Юристка, блогерка та багатодітна мама Інна Мірошниченко показує чудовий приклад іншим жінкам у тому, як необхідно приділяти час на відновлення власного ресурсу.
І цього разу дружина шоумена Тімура Мірошниченка обрала для відпочинку та перезавантаження екзотичні пляжі Балі.
"Нервова система сама себе не перезавантажить... Тому я пішла змивати з себе напругу, стрес і все, що привезла з дому. Моє перше очищення в першому храмі", - написала Інна в Instagram і виклала кілька фото в сторіс.
Окрім океану та краєвидів, Інна також показала трішки hot контенту в купальнику.
Нагадаємо, у жовтні на свій день народження Мірошниченко літала в Італію у дуже незвичне місце.
Також раніше вона показувала, як відпочиває без дітей.
"Така різна, але однаково кохана": Мірошниченко зворушливими кадрами привітав дружину з 37-літтям. Відео
Четверо дітей та безмежна любов: історія кохання Тімура та Інни Мірошниченко
"Мати-одиначка" Інна Мірошниченко розказала, як просувається вдочеріння Ангеліни і коли Тімур офіційно стане їй батьком