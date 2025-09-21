"Заявляє, що це його мама": Мірошниченко розповіла про ревнощі прийомного сина до чужих дітей та пояснила, чому це добре

Юлія Леськова - 21 вересня, 14:42
Інна Мірошниченко зі своїм прийомним сином на фото
Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко замилувала розповіддю про те, як її 4-річний прийомний син Марсель ревнує до чужих дітей, та пояснила, чому це не є погано. 

"Так прикольно бачити, як Марселю не подобається, якщо я тримаю на руках чиїхось маленьких дітей. Одразу заявляє, що це його мама, сідає на руки (Марсель, який в житті на руках не сидить) і контролює, аби цей малюк швидше відправився до своїх батьків", - написала Інна. 

Мірошниченко каже, що така поведінка - це прив'язаність, яка потрібна для гармонійного розвитку. 


"Прикольно, бо це сформована прив'язаність. Прив'язаність, яка потрібна кожній дитині для гармонійного розвитку. Прив'язаність, якої у Марселя не було перші 1-1,5 роки. І якої, наприклад, досі немає в Ангеліни. Бо чим довше ти в системі, тим більше часу потрібно, аби відчути, що таке МОЇ батьки", - додала вона. 

Інна Мірошниченко розповіла про ревнощі сина

Інна зазначила, що дитині треба дати зрозуміти те, що батьки завжди її любитимуть

Інна зазначила, що дитячі ревнощі - це не погано. 

"Це здоровий прояв боротьби за всі 100% уваги. Ревнувати може навіть дитина, яка росте одна в сім'ї. Маму до батька, до телефону, до сусідки. Ревнують всі діти. І єдине, що в цей момент варто зробити - це дати дитині зрозуміти, що їй нема чого хвилюватися. Її люблять сильно, безумовно і назавжди", - підсумувала Мірошниченко. 

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки виховують ще трьох дітей: рідних - 7-річну Мію та 5-річного Марка, а також прийомну 9-річну Ангеліну. 

Якось Інна розповідала про кризу, яку переживає Марсель, а також пояснювала про непросту ситуацію з навчанням Ангеліни. 

Мірошниченко
