"Здається, ця дівчинка нарешті стала щасливою": Мірошниченко замилувала сонячними фото старшої доньки
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко похвалилася прогресом, який відбувся в їхньої з чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком, старшої доньки Ангеліни після поїздки на море.
Кілька кадрів із 9-річною дівчинкою вона опублікувала в Insta-сторіс, зазначивши, що та стала дуже балакуча і весь час щось розповідає.
"Здається, ця дівчинка нарешті стала щасливою. Я вперше бачу її такою легкою і безтурботною", - зізналася Інна.
Нагадаємо, Мірошниченко розказувала, що під час життя в дитячому будинку Ангеліну називали "Царівна Несміяна", мовляв, вона весь час плакала. Потрапивши до родини, дівчинка пройшла непростий період адаптації, але здійснила величезний прорив у розвитку і змогла самостійно закінчити перший клас.
Як відомо, крім Ангеліни Тімур та Інна виховують ще трьох дітей: 7-річну Мію, 5-річного Марко та Марселя, якому на початку серпня виповниться 4 роки.
Нещодавно Мірошниченко пояснила, чому вони з чоловіком при всиновленні змінили молодшому хлопчику ім'я.
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