"Здається, ця дівчинка нарешті стала щасливою": Мірошниченко замилувала сонячними фото старшої доньки

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко похвалилася прогресом, який відбувся в їхньої з чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком, старшої доньки Ангеліни після поїздки на море.

Кілька кадрів із 9-річною дівчинкою вона опублікувала в Insta-сторіс, зазначивши, що та стала дуже балакуча і весь час щось розповідає.

"Здається, ця дівчинка нарешті стала щасливою. Я вперше бачу її такою легкою і безтурботною", - зізналася Інна.

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Дівчинка нарешті стала щасливою та безтурботною

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Нагадаємо, Мірошниченко розказувала, що під час життя в дитячому будинку Ангеліну називали "Царівна Несміяна", мовляв, вона весь час плакала. Потрапивши до родини, дівчинка пройшла непростий період адаптації, але здійснила величезний прорив у розвитку і змогла самостійно закінчити перший клас.

Як відомо, крім Ангеліни Тімур та Інна виховують ще трьох дітей: 7-річну Мію, 5-річного Марко та Марселя, якому на початку серпня виповниться 4 роки.

Тімур у своїх Insta-сторіс теж поділився кількома вайбовими літніми фото нащадків. Це Мія і Марко (і кавун) Фото з Instagram Мірошниченка

Марсель Мірошниченко

Нещодавно Мірошниченко пояснила, чому вони з чоловіком при всиновленні змінили молодшому хлопчику ім'я.