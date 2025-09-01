Мірошниченко з дружиною в мережі помилувалися доньками-другокласницями в барвистих сукенках. Фото
Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, блогерка та юристка Інна 1-го вересня відвели до школи доньок, 9-річну Ангеліну та 7-річну Мію.
Фото "другокласниці раз" і "другокласниці два" вони поділилися в Insta-сторіс. Дівчатка, які навчаються в приватній школі, вирушили здобувати знання в легких літніх платтячках та кроксах і, схоже, в прегарному настрої.
Як відомо, братики Ангеліни та Мії, 5-річний Марко і 4-річний Марсель поки в садочку. Молодше хлоп'я потроху почало ходити туди в липні і поки призвичаюється.
Нагадаємо, Ангеліна тричі проходила програму першого класу. Останнім часом дівчинка дуже тішить батьків своїм прогресом у навчанні, а ще тим, як вона розквітає в люблячій родині та стає щасливою.
