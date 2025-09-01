Мірошниченко з дружиною в мережі помилувалися доньками-другокласницями в барвистих сукенках. Фото

Марія Ткаченко - 1 вересня, 13:00
Тімур Мірошниченко та Інна Мірошниченко
Фото з Instagram Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, блогерка та юристка Інна 1-го вересня відвели до школи доньок, 9-річну Ангеліну та 7-річну Мію.

Фото "другокласниці раз" і "другокласниці два" вони поділилися в Insta-сторіс. Дівчатка, які навчаються в приватній школі, вирушили здобувати знання в легких літніх платтячках та кроксах і, схоже, в прегарному настрої.

Ангеліна Мірошниченко

Ангеліна вчиться в 2-Б, а її молодша сестра - в 2-А


Мія Мірошниченко

Діти Мірошниченків відвідують приватний навчальний заклад

Тімур Мірошниченко і прийомна донька

Тімур теж зазнімкувався з доньками-школярками

Фото з Instagram Мірошниченка
Тімур Мірошниченко в інстаграм

Мія прихопила до школи і улюблену іграшку

Тімур Мірошниченко

Як відомо, братики Ангеліни та Мії, 5-річний Марко і 4-річний Марсель поки в садочку. Молодше хлоп'я потроху почало ходити туди в липні і поки призвичаюється.

Марсель Мірошниченко

Через кілька років і Марсель вирушить до школи

Нагадаємо, Ангеліна тричі проходила програму першого класу. Останнім часом дівчинка дуже тішить батьків своїм прогресом у навчанні, а ще тим, як вона розквітає в люблячій родині та стає щасливою

