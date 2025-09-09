"Схожий на типові українські дороги": Мірошниченко про непростий шлях у навчанні її прийомної доньки Ангеліни

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченко, юристка та блогерка Інна розказала, як відбувається прогрес у навчанні їхньої прийомної доньки Ангеліни. Зі слів зіркової мами, після кожного стрибка вперед і дівчинки стається відкат.

Інна докладно розповіла про це, відповідаючи на запитання у Insta-сторіс.

"Шлях в навчанні Ангеліни схожий на типові українські дороги. Три метри ніби норм, потім яма, потім щебінь, потім латка, потім знову норм", - пожартувала вона.

9-річна Ангеліна - найстарша з дітей Мірошниченків

Інна припускає, що якби донечка почала займатися зі спеціалістами раніше, зараз би все було інакше. Проте, як відомо, перші 8 років свого життя Ангеліна прожила в сиротинці, що позначилося не лише на психічному, а і на фізичному її здоров'ї.

"Мозок Ангеліни інший. Працює по-іншому. Їй дуже важко навіть намагатися бути як інші. Але вона дуже старається. Після кожного мікрострибка у розвитку стається дуже сильний відкат назад. Який супроводжується сильними емоційними гойдалками. Любов зцілює. Але далеко не все", - зізналася Мірошниченко.

Також, зі слів багатодітної мами, 9-річна Ангеліна досі адаптується до свого нового життя і будь-яка зміна в рутині для неї є травматичною.

"Тому ми просто йдемо вперед, намагаючись відчути, де її сильні сторони, аби розвивати в першу чергу саме їх", - підсумувала вона.

Ангеліна з другої спроби закінчила 1-ий клас та розпочала навчання в 2-му

Іще Мірошниченко поділилася новинами про прийомного сина Марселя, який нещодавно почав ходити до дитсадочка. Хлопчик уже встиг змінити дитячий заклад на інший, бо в першому "категорично не йшла справа".

Окрім Ангеліни та Марселя в родині Мірошниченків є ще двійко дітей, Мія і Марко

Як пояснила Інна, Марсель має РДУГ, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, тому так важливо, щоби вже в 4 рочки він навчався взаємодії з іншими дітками, роботі в групі, дослуханню до вказівок вчителя. Тоді хлопчику буде простіше в школі.

На початку серпня хлопчик відсвяткував 4-річчя, свій другий день народження в сім'ї

"Мені з Марселем дуже комфортно. Я його розумію і відчуваю, як ніхто інший. Я не бачу ніяких проблем. І не бачу сенсу щось корегувати. Але моя задача, в першу чергу, допомогти дітям бути самостійними БЕЗ НАС. Жити в дорослому світі. І в цьому світі не всі з ним на одній хвилі", - зазначила вона.

Нагадаємо, Марсель народився передчасно і з серйозними проблемами зі здоров'ям. Хлопчик переніс уже декілька операцій.

Як відомо, Мірошниченки знають, хто біологічні батьки обох прийомних дітей.



