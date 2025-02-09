"Знову однорукий бандит": Мірошниченко розповіла про нову пригоду зі швами

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвоканка Інна Мірошниченко розповіла у своєму Instagram, як самостійно зняла шви з порізу, який з'явився у неї через авокадо.

За словами Інни, вона дуже не терпляча.

"Сьогодні два тижні з того моменту, як я травмувала руку (для тих хто пропустив: це не напад. Я хотіла дістати кістку авокадо, ніж новенький і гостренький вислизнув і добряче так розрізав мені руку. Далі я на вантних ногах, 6 швів і пов'язка)", - написала вона.

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Мірошниченко зазначила, що у неї не було часу з'їздити до лікаря.

"Я вирішила, що не маю часу їхати в хірургію, бо вихідний, немає кому побути з дітьми. Тому зніму шви сама. Я то зняла. Але рана не загоїлася. Шви почали розходитися. Відправила чоловіка за медичним клеєм, ніби вже не така глибока рана. І вдруге шити я не хочу", - додала вона.

Інна зауважила, що хоче вже самостійно дбати про себе обома руками.

"Я хочу повернути спорт у своє життя. Хочу мити голову сама. Але я знову однорукий бандит, який навіть чашку не може тримати травмованою рукою", - підсумувала Мірошниченко.

Інна розповіла, як сама зняла шви

Днями Інна Мірошниченко розповіла про особливість своєї прийомної 9-річної донечки Ангеліни та показала, як смішить її поцілунками.

Також Інна якось показувала себе у юності та поділилася, чому зараз має молодший вигляд, ніж тоді.