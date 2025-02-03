"Царівна Несміяна": Мірошниченко розказала про особливість 9-річної доньки та розсмішила її поцілунками

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна розповіла про особливість доньки Ангеліни, яку пара вдочерила торік. Дівчинка дуже багато плаче, але ситуація поволі покращується.

"Травень 2024. Устка, Польща. Розмова з вихователем групи Ангеліни. "Розкажіть, що ще нам треба знати про Ангеліну?" "Вона у нас "Царівна Несміяна", увесь час плаче. Через все"", - пригадала Інна.

Після початку повномасштабного вторгненні дитбудинок Ангеліни було евакуйовано до Польщі. Перша зустріч дівчинки з Тімуром та Інною відбулася через ZOOM

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"Поки все без змін. Будь-яка дрібниця може довести до сліз. Особливо якщо щось не виходить чи не за планом. Щойно плакала, що змерзла, поки вилазила з ванни. І все. 10 хвилин істерика". - розказала багатодітна зіркова мама.

Мірошниченко зняла для Insta-сторіс відеоселфі з героїнею цієї історії. Інна цілувала Ангеліну та робила їй "кусь", змусивши зрештою дівча запосміхатися.

Мірошниченки виховують чотирьох нащадків. Окрім Ангеліни в сімї є прийомний хлопчик Марсель і двоє біологічних дітей, Мія та Марко

"Тонка душевна організація. З чим працюємо з першого дня. З незрілістю нервової системи і нездатністю приймати недосконалість світу. Зрушення є. Але не такі швидкі, як хотілося б моїй недосконалій нервовій системі", - констатувала блогерка.

"Але якщо пів року тому плакала в середньому разів 100 на день. То вже 20-30. Це ж перемога!", - додала Інна.

Нагадаємо, як розповідала свого часу Мірошниченко, коли Ангеліна щойно потрапила в сім'ю, то її було дуже складно чимось нагодувати, а запитання, чого їй хочеться, викликали плач. Також дівчинка постійно перепитувала Тімура та Інну, чи люблять вони її і чи точно вона їхня донечка.

Як відомо, Мірошниченки виховують чотирьох нащадків. Окрім Ангеліни в сімї є прийомний хлопчик Марсель і двоє біологічних дітей, Мія та Марко.



