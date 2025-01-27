"Знала, що кулінарія до добра не доведе": Мірошниченко розповіла про свою травму і накладені шви

Марія Ткаченко 27 січня, 10:30
Інна Мірошниченко
Фото з Instagram Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна провели вечір неділі, 26-го січня зовсім не так, як планували. Зірковому подружжю довелося їхати в лікарню, де жінці наклали шви.

Що сталося, Інна з Тімуром розповіли у своїх Insta-сторіс.

Тімур Мірошниченко

Тімуру довелося надавати коханій першу допомогу


"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе", - пожартувала юристка.

З'ясувалося, що, готуючи салат і дістаючи кісточку з авокадо, Інна серйозно порізала руку.

"Але виявилося, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург, на щастя, був вдома і зміг обробити рану. А ще виявилося, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем і авокадо, поки б не померла, напевно", - зізналася Інна.

"Коротше, сиджу і плачу, відміняю всі свої виїздні тренування, які напланувала на місяць вперед", - додала вона.

Інна Мірошниченко в Instagram

Замість насолоджуватися смачною недільною вечерею Мірошниченкам довелося мчати до лікарні

Згодом Тімур зазнімкував дружину вже в лікарні, констатувавши, що вона не дасть засумувати в недільний вечір.

Дружина Тімура Мірошниченко

Тімур та Інна не втрачають почуття гумору за жодних обставин

"4 шви. Рана глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", - зазначила Мірошниченко.

Травма від керамічного ножа

Мірошниченко наклали чотири шви

Тут мала би бути реклама керамічних ножів

Тут мала би бути реклама керамічних ножів

Як відомо, Інна останнім часом стала більше готувати, оскільки Тімур худне. Спеціально для нього дружина створює корисні кулінарні шедеври, як-от вафлі з броколі та шпинатом.

Нагадаємо, багатодітна Мірошниченко нещодавно розказувала, чому в неї час від часу сіпається око.

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