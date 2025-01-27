"Знала, що кулінарія до добра не доведе": Мірошниченко розповіла про свою травму і накладені шви
Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна провели вечір неділі, 26-го січня зовсім не так, як планували. Зірковому подружжю довелося їхати в лікарню, де жінці наклали шви.
Що сталося, Інна з Тімуром розповіли у своїх Insta-сторіс.
"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе", - пожартувала юристка.
З'ясувалося, що, готуючи салат і дістаючи кісточку з авокадо, Інна серйозно порізала руку.
"Але виявилося, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург, на щастя, був вдома і зміг обробити рану. А ще виявилося, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем і авокадо, поки б не померла, напевно", - зізналася Інна.
"Коротше, сиджу і плачу, відміняю всі свої виїздні тренування, які напланувала на місяць вперед", - додала вона.
Згодом Тімур зазнімкував дружину вже в лікарні, констатувавши, що вона не дасть засумувати в недільний вечір.
"4 шви. Рана глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", - зазначила Мірошниченко.
Як відомо, Інна останнім часом стала більше готувати, оскільки Тімур худне. Спеціально для нього дружина створює корисні кулінарні шедеври, як-от вафлі з броколі та шпинатом.
Нагадаємо, багатодітна Мірошниченко нещодавно розказувала, чому в неї час від часу сіпається око.
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