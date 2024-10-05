Мірошниченко зацілував дружину для романтичного відео

Юлія Леськова 5 жовтня, 15:38
Тімур та Інна Мірошниченки позують для фото
Фото Олена Пономарьова

Шоумен Тімур Мірошниченко та його дружина, адвокатка Інна Мірошниченко показали свій романтичний поцілунок.

Відео, на якому Тімур тримає Інну та ніжно притягує до себе для поцілунку, пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

"А ну швиденько поцілуйте того, хто поруч", - написав Тімур.


Інна та Тімур показала романтичне відео

У коментарях підписники жартують, що люди, які поряд, не зрозуміють поцілунку

Тімур Мірошниченко поцілував дружину

А ви вже цілували сьогодні коханих?

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки мають чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію й 4-річного Марка та прийомних - 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну.

Як відомо, пара частенько тішить своїх фоловерів сімейними кадрами.

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