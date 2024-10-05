Мірошниченко зацілував дружину для романтичного відео

Шоумен Тімур Мірошниченко та його дружина, адвокатка Інна Мірошниченко показали свій романтичний поцілунок.

Відео, на якому Тімур тримає Інну та ніжно притягує до себе для поцілунку, пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

"А ну швиденько поцілуйте того, хто поруч", - написав Тімур.

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У коментарях підписники жартують, що люди, які поряд, не зрозуміють поцілунку

А ви вже цілували сьогодні коханих?

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки мають чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію й 4-річного Марка та прийомних - 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну.

Як відомо, пара частенько тішить своїх фоловерів сімейними кадрами.