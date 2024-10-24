"Кац*пні було боляче": Дікусар у свій день народження розповів про вдалий "виступ" та закликав фільтрувати російське ІПСО

24-го жовтня військовому Дмитру Дікусару, якого більше знають як успішного хореографа і колишнього чоловіка Ірини Білик, виповнилося 39.

Свій день народження він зустрів на фронті. Ба більше, мав цього дня "виступ".

Як написав у соцмережі Діма, росіянами було боляче. А ще хореограф-захисник закликав вірити у гідних людей та фільтрувати російську пропаганду.

"Я завжди полюбляв, коли мій день народження припадав на робочій день. Бо, що може бути кращим, ніж мати змогу на власні очі побачити і підвести підсумки за рік життя. Певно, Бог чує мене, бо сьогодні я теж мав "виступ" зі своєю командою. Не той, що ви звикли бачити, але він набагато цінніший для мене. Кацапні було боляче! На жаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким. Але, збереже життя іншим. Обійняв", - зазначив Дікусар в Instagram.

Дмитро воює з самого початку повномасштабного вторгнення

"P.S. Я відчуваю вашу роздратованість деякими нашими співгромадянами, бо буваю іноді в місті і теж читаю новини. Можливо, ви навіть, час від часу, втрачаєте віру в людей… Але пам‘ятайте, що прекрасні люди є в нашій країні. Можливо, їх навіть менше, ніж гнид… Але, на них тримається Всесвіт! Тож, не втрачайте віру один в одного, мої прекрасні люди, і фільтруйте російське ІПСО, яке працює безперестанку. P.P.S. Фото минулорічне, але саме святкове з того, що я зараз маю", - додав Дмитро.

Нагадаємо, у березні, в другу річницю своєї служби Дікусар писав, що іноді в нього здають нерви, та зізнавався, чи шкодує про свій вибір.