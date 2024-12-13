Метч двох поколінь: Маша Кондратенко переклала хіт Білик та заспівала його разом із нею. Відео

54-річна співачка Ірина Білик об'єдналася зі своєю молодою колегою Машею Кондратенко, щоби записати рімейк на свою відому пісню "Дівчинка".

У результаті колаборації вийшов не лише метч двох поколінь, а осучаснена ода жіночій силі і ніжності водночас.

"Іра — це та артистка, під пісні якої я проживала всі свої історії кохання в підлітковому віці. І не тільки. Ми познайомились навесні 2024 року, і в момент я перетворилась на маленьку дівчинку, яка зустрілась зі своїм кумиром. Думаю, ми навіть дещо схожі, обидві вразливі й ніжні. Вона супер добра, м‘яка, а це в артистах, як на мене, справжній показник величі", - поділилася Маша.

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"Від першої зустрічі до ідеї створити спільну пісню пройшло зовсім мало часу. Так буває, коли одразу відчувається магія. "Дівчинка" — одна з найулюбленіших пісень Іри. Вона асоціюється в мене зі щасливим і безтурботним періодом закоханості. Коли метелики в животі. Їдеш в таксі і думаєш про нього. А в голові — безліч кадрів, як у вас все може скластися", — розповідала Кондратенко.

Як думаєте, у дівчат вийшло здивувати публіку?

"Я вірю у те, що незабаром закінчиться війна і наступить мирне життя. Для гарного настрою нам, дівчинкам, обовʼязково потрібна пісня, під яку ми зможемо знову радіти прекрасному і красивому життю в Україні.

Приємно, що молода співачка Маша Кондратенко звернула увагу саме на цю композицію і переклала її власноруч. Мені настільки сподобалась ця версія вже відомої пісні. Навіть більше за оригінал. І головне, що в ній є сучасний настрій. Сподіваюсь, що "Дівчинка" принесе вам яскраві враження напередодні Різдва та Нового року. Життя продовжується!", — прокоментувала Ірина.