"Відбою від нього нема": Федишин про свій марафет для чоловіка, опцію стати дружиною священника і заробітки під час війни

Співачка Ірина Федишин, яка вже майже 19 років одружена зі своїм продюсером Віталієм Човником, розповіла про догляд за собою і те, чому для її коханого важливо, щоби вона гарно виглядала.

Про це, а ще про те, за які кошти зіркова родина живе під час повномасштабної війни, при цьому активно займаючись волонтерством, 38-річна Іра розказала Маші Єфросининій.

Зі слів Федишин, шанувальники та підписники ніколи не бачать її ненафарбованою, оскільки саме такою вона собі подобається і саме так їй комфортно.

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"Косметика рішає", - констатувала зірка, зазначивши, що в 90% фарбується сама, обходячись без допомоги візажиста, навіть під час гастролей або зйомок кліпів.

Ірина добре знає свої обличчя та цілком може виступати в ролі власного візажиста

Через напружений графік часу на б'юті в Ірини небагато, і щоразу, коли вона "біжить" до перукаря, косметолога чи манікюр, їй телефонує Віталій, котрий чекає її для вирішення якихось термінових питань.

Взірцем у плані догляду за собою для Федишин є її мама Леся.

"В принципі як і всі дівчата, традиційно, правило від мами - це завжди вмиватися на вечір, борони боже лягати спати з тональним на лиці. І насправді вона для мене такий приклад, я дивлюся на свою маму, і незважаючи на те, що старша мама за мене - мамо, не в образу! - вона, напевно, наглядає за собою більше, ніж я. Ми йдем гуляти - мама фарбує губи і каже: "Іра, а чого ти губи не накрасила?" Кажу: "Боже мій, яка різниця?" - "Іра, іди нафарбуй губи!" І я така: "Нічого собі". Але вона мені цим подає насправді приклад", - зазначила артистка.

Співачка рівняється на свою маму Лесю

Ірина не з тих жінок, які підхоплюються зрання, поки чоловік ще спить, щоби нафарбувати вії, і 42-річний Віталій, звісно, бачив її "замизганою", але вона намагається цього уникати.

"Він із тих чоловіків, якому важливо, щоби я виглядала красиво. Я це бачу, я це помічаю по його настрою. Якщо я гарно виглядаю - боже, тисячі компліментів за день, він такий. "Я тебе вже сьогодні обійняв 17 разів, а ти мене сікльки?" Кажу: "Віталь, ми дитячий садок, чи що?" Приємно, і я це помічаю. Якщо я тільки десь краще виглядаю, десь підмалювалася, класно зібралася - все, вже просто відбою від нього нема. А якщо я ходжу просто така з хвостиком на голові - ну таке... Він ніби нічого не каже, але я бачу, що якби я трошки підмарафетилась, було би краще", - пояснила вона.

Вийшовши заміж у 19 років, Ірина практично нерозлучна зі своїм Віталієм. До слова, історію їхнього кохання розказував ТаблоID.

"Крутий сім'янин, не вживає алкоголю, не заглядає на інших - такого ніколи не помічала", - похвалила вона благовірного.

Зі слів Іри, її коханий - неабиякий романтик, а ще дуже любить, коли дружина "при параді"

Коли пара познайомилася, Човник вчився у семінарії, і дівчина спершу взагалі подумала, що він "монах", та не розуміла, навіщо він їй телефонує.

"Все ще може бути, я ще можу бути дружиною священика. Він вчився, потім зустрів мене, і мав їхати ще в Ватикан. Він закінчив 7 років, магістратуру, але він передумав, не захотів. Каже: "Я поки що поставив це на паузу". Це його вибір, я його абсолютно ні до чого не спонукала", - підкреслила Федишин.

Як пригадала Ірина, Віталій тоді "повірив у неї більше, ніж вона сама в себе" та прийняв рішення стати її продюсером. Відтоді пара успішно працює пліч-о-пліч. Так, їхнім спільним рішенням було перші роки повномасштабної війни працювати "в нуль", віддаючи всі зароблені кошти на допомогу українській армії. Як пояснила Федишин, до війни їм вдалося напрацювати фінансову подушку, яка досі дозволяє "круто волонтерити".

"Чесно скажу, більш ніж 2 роки я віддавала абсолютно всі кошти. Працювала повністю безкоштовно. Це була свідома позиція. Ми разом (з Віталієм) прийняли таке рішення і працювали просто в нуль. І я навіть про це не замислювалася, тому що в мене були гроші і я розуміла, що війна, що це важливіше, що мені не потрібні якісь маєтки, суперресторани, я не є суперкапризна артистка, мені не потрібні суперрайдери. Я можу пожити в звичайних апартаментах, не брати собі 4-5 зірок, якщо чиста функція - зайти помитися. Ти з концерту прийшов, поспав, для чого витрачати ці кошти, якщо їх можна віддати хлопцям? І ми так працювали. Але, звісно, що війна затягується, і ти розумієш, що в тебе є діти і якусь частину коштів ти маєш залишати і для сім'ї на проживання, на комуналку, на записати пісню, як всі люди...", - зізналася вона.

Станом на березень кількість автівок, придбаних Федишин для ЗСУ під початку повномасштабної війни сягнула 367

"Це кошти, які залишаються, наприклад, з продажу квитків. Тому що в мене на концертах є аукціони і люди донатять. Борони боже, щоб хоч копійку взяти з цього донату! Навіть якщо концерт іде в мінус, в нуль", - запевнила Ірина.

До речі, як розповіла Федишин, буває таке, що на допомогу Україні донатять росіяни. Водночас, нагадаємо, торік на одному з концертів виконавиці у США стався інцидент, де до неї на сцену вийшов чоловяга і гордо заявив, що він "руzzкий" і не має за що вибачатися.

Нагадаємо, якось Ірина зустрілася з колишнім головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним та розказала про його "магічний вплив".