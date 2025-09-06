Горова похвалилася сином у його 17-річчя та розповіла, як він заробив собі на стипендію за кордоном

Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова показала спільні фото зі своїм сином Андрієм від колишнього чоловіка, репера Потапа та привітала хлопця з 17-річчям.

"Любий, вітаю тебе! Щаслива бути твоєю мамусею вже 17 років", - написала Ірина.

Горова похвалилася дорослим сином у вишиванці

Продюсерка показала архівні фото з Андрієм

Нагадаємо, нещодавно Ірина розповіла, що її син тепер навчатиметься у школі поблизу Лондона, після закінчення якої зможе вступити у топові вузи. До речі, реагуючи на коментарі щодо вартості навчання сина за кордоном Ірина в Instagram зазначила, що Андрій заробив собі на стипендію баскетбольними здобутками.

"Батьки обрали школу, а дитина заробила своїми баскетбольними здобутками собі на стипендію. Буде грати за команду школи. Спорт справді відкриває різні двері - навіть до іноземних закладів. Цьом", - написала вона.

Горова розповіла, за які кошти син вчиться за кордоном

До речі, наприкінці серпня Ірина Горова вперше за довгий час показалася разом зі своїм ексчоловіком Потапом.