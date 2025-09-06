Горова похвалилася сином у його 17-річчя та розповіла, як він заробив собі на стипендію за кордоном

Юлія Леськова - 6 вересня, 14:20
Ірина Горова з сином на фото
Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова показала спільні фото зі своїм сином Андрієм від колишнього чоловіка, репера Потапа та привітала хлопця з 17-річчям.

"Любий, вітаю тебе! Щаслива бути твоєю мамусею вже 17 років", - написала Ірина. 

Ірина Горова привітала сина з днем народження

Горова похвалилася дорослим сином у вишиванці


Ірина Горова показала фото на 17-річчя сина

Продюсерка показала архівні фото з Андрієм

Нагадаємо, нещодавно Ірина розповіла, що її син тепер навчатиметься у школі поблизу Лондона, після закінчення якої зможе вступити у топові вузи. До речі, реагуючи на коментарі щодо вартості навчання сина за кордоном Ірина в Instagram зазначила, що Андрій заробив собі на стипендію баскетбольними здобутками. 

"Батьки обрали школу, а дитина заробила своїми баскетбольними здобутками собі на стипендію. Буде грати за команду школи. Спорт справді відкриває різні двері - навіть до іноземних закладів. Цьом", - написала вона. 

Горова розповіла, за які кошти син вчиться за кордоном

Горова розповіла, за які кошти син вчиться за кордоном

До речі, наприкінці серпня Ірина Горова вперше за довгий час показалася разом зі своїм ексчоловіком Потапом. 

Ірина Горова
