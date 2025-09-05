"Пишаюся": Горова показала свого з Потапом 16-річного сина і розповіла, в якій школі та країні він вчитиметься. Фото

47-річна продюсерка Ірина Горова вирішила згадати найяскравіші події літа і поділитися сімейним контентом.

В Instagram вона опублікувала декілька фото з 27-річною донькою Наталією та 16-річним сином Андрієм і вперше розповіла, куди він пішов вчитися.

"Намагалась проводити як можна більше часу з Андрієм. Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюся ним", — написала горда матуся.

Продюсерка похвалилася дорослим сином від репера Потапа Фото instagram

Як виявилося, хлопець здобуватиме середню освіту в престижній приватній міжнародній школі-пансіоні ACS Cobham International School у Великобританії.

Тепер юнак навчатиметься у закладі поблизу Лондона, а після його завершення зможе подаватися до топових університетів

З донечкою Горовій вдалося провести декілька тижнів разом цього літа

А на цьому знімку вона радіє довгоочікуваній відпустці

У Лондоні продюсерка відвідала концерт Наді Дорофєєвої та бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа

Цього літа Ірина також спробувала танці

Продюсерка, яка частенько показується на тренуваннях, весело провела час у танцювальній студії

"Нове натхнення — танці, заряджаюся настроєм", — додала вона

Горова у білому в'язаному топі з декольте розважилася на вечірці

Нещодавно Ірина розповіла, як виховує дітей та у відвертому інтерв'ю поділилася думками про те, навіщо жінками "потрібно" мати стосунки. А нещодавно вона хвалилася розвагами з дочкою-подругою у Польщі.

До речі, до того, як вступити у школу в Англії, Андрій навчався у приватному закладі в Києві. А ось його старша сестричка живе та працює у Варшаві разом зі своїм чоловіком Аміром. Не так давно дівчина влаштовувала миле святкування для коханого.