"Пишаюся": Горова показала свого з Потапом 16-річного сина і розповіла, в якій школі та країні він вчитиметься. Фото

Карина Тімкова - 5 вересня, 16:45

47-річна продюсерка Ірина Горова вирішила згадати найяскравіші події літа і поділитися сімейним контентом.

В Instagram вона опублікувала декілька фото з 27-річною донькою Наталією та 16-річним сином Андрієм і вперше розповіла, куди він пішов вчитися.

"Намагалась проводити як можна більше часу з Андрієм. Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюся ним", — написала горда матуся.

Ірина Горова з квітами показалася в обіймах сина від Потапа

Продюсерка похвалилася дорослим сином від репера Потапа

Фото instagram

Як виявилося, хлопець здобуватиме середню освіту в престижній приватній міжнародній школі-пансіоні ACS Cobham International School у Великобританії.

Ірина Горова розповіла, куди вступив її син від Потапа

Тепер юнак навчатиметься у закладі поблизу Лондона, а після його завершення зможе подаватися до топових університетів

Ірина Горова показала миле фото з дочкою на відпочинку

З донечкою Горовій вдалося провести декілька тижнів разом цього літа

Ірина Горова у лляних штанях і майці показалася біля моря

А на цьому знімку вона радіє довгоочікуваній відпустці

Ірина Горова в ошатній чорній сукні попозувала на концерті Дорофєєвої

У Лондоні продюсерка відвідала концерт Наді Дорофєєвої та бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа

Ірина Горова у лосинах та майці ефектно потанцювала в студії

Цього літа Ірина також спробувала танці

Ірина Горова у лосинах та майці засвітила тіло під час танців

Продюсерка, яка частенько показується на тренуваннях, весело провела час у танцювальній студії

Ірина Горова у лосинах спокусливо повгиналася під час танців

"Нове натхнення — танці, заряджаюся настроєм", — додала вона

Ірина Горова у топі з декольте повеселилася на вечірці
Горова у білому в'язаному топі з декольте розважилася на вечірці

Нещодавно Ірина розповіла, як виховує дітей та у відвертому інтерв'ю поділилася думками про те, навіщо жінками "потрібно" мати стосунки. А нещодавно вона хвалилася розвагами з дочкою-подругою у Польщі.

До речі, до того, як вступити у школу в Англії, Андрій навчався у приватному закладі в Києві. А ось його старша сестричка живе та працює у Варшаві разом зі своїм чоловіком Аміром. Не так давно дівчина влаштовувала миле святкування для коханого.

Читайте також:

Горова про спілкування Потапа з сином: Навчає і підказує

"Пройшли друге розлучення": Горова про припинення співпраці з Потапом, бездоганну репутацію та складнощі роботи з Дорофєєвою

"У мене специфічне відношення до кохання": Горова заінтригувала заявою про особисте життя

Горова показалася в обіймах 16-річного сина та здивувала його зростом

діти зірок Ірина Горова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів