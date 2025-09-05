"Пишаюся": Горова показала свого з Потапом 16-річного сина і розповіла, в якій школі та країні він вчитиметься. Фото
47-річна продюсерка Ірина Горова вирішила згадати найяскравіші події літа і поділитися сімейним контентом.
В Instagram вона опублікувала декілька фото з 27-річною донькою Наталією та 16-річним сином Андрієм і вперше розповіла, куди він пішов вчитися.
"Намагалась проводити як можна більше часу з Андрієм. Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюся ним", — написала горда матуся.
Як виявилося, хлопець здобуватиме середню освіту в престижній приватній міжнародній школі-пансіоні ACS Cobham International School у Великобританії.
Нещодавно Ірина розповіла, як виховує дітей та у відвертому інтерв'ю поділилася думками про те, навіщо жінками "потрібно" мати стосунки. А нещодавно вона хвалилася розвагами з дочкою-подругою у Польщі.
До речі, до того, як вступити у школу в Англії, Андрій навчався у приватному закладі в Києві. А ось його старша сестричка живе та працює у Варшаві разом зі своїм чоловіком Аміром. Не так давно дівчина влаштовувала миле святкування для коханого.
