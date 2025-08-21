"Треба відповісти, навіщо потрібен чоловік": Горова про незалежність, стосунки та "б'юті-штучки"

Продюсерка Ірина Горова розказала, що думає з приводу незалежності жінки та щасливої родини.

В інтервʼю Наталії Бобок 47-річна Ірина також відповіла, чи перебуває нині у стосунках.

Ірина поміркувала, для чого жінці "потрібен" чоловік:

"Колись я працювала з психологом. В мене був момент, знайти собі чоловіка. Він в мене питає: "А навіщо він тобі?". Я кажу: "в сенсі? Щоб вечори проводити, вина випити, подорожувати". Я не могла знайти собі відповідь, навіщо жити разом. Тому треба відповісти на питання, навіщо потрібен чоловік. Окрім думки суспільства, мами й тата... Якщо ти з собою розмовляєш, то зможеш знайти іншу формулу перебування чоловіка у твоєму житті, - не таку стандартну, яка є у всіх".

Горова також поміркувала, ким є "незалежна жінка" в її розумінні.

"Ти залежиш від будинку, в якому живеш, від дітей, від стосунків, тому що можеш кохати. А коли ти вільна, самодостатня, можеш забезпечити себе, трошки це про інше. "Я незалежна", - воно ніби неправда", - поділилася думками продюсерка.

Горова також розказала, що думає про стереотип, нібито у щасливій родині чоловік повинен заробляти більше за жінку.

"Щаслива родина - це коли є повага, домовленість. Може бути таке, що ми домовилися, що чоловік сидить вдома з дітьми. Це складно донести суспільству. Буває, домовились, що жінка сидить вдома. Буває, няня. Це ти повинен дозріти то того, що поважаєш людину, яка поряд з тобою.

Коли люди домовляються (я про партнерські дорослі стосунки), треба розмовляти... Це для мене дуже високий рівень свідомості двох особистостей, які розуміють, що нам класно, коли ми відкриті. Я проти стереотипів. Щаслива родина - коли є партнерство, розмова, довіра", - пояснила вона.

Продюсерка впевнена, неважливо, хто заробляє більше. Головне, передусім, повага

За словами Горової, вона не дуже вірить у концепцію "одна людина на все життя":

"Я не вірю, що можна прожити дуже цікаве життя з одним чоловіком з моїх 16 (коли я вперше одружилася) до... неможливо. Вважаю, що треба обирати себе, коли ти нещасливий у стосунках. Неможливо пізнати життя з однією людиною... Класно, коли в тебе є вибір".

"Нині я вже 5 років у стосунках. Знайшла формулу, в якій всі інгредієнти, в яких мені класно", - додала вона.

47-річна Горова поділилася і своїми секретами краси.

"Скажу чесно, я почала робити всілякі б'юті штучки років 10 тому. Вважаю, що чим пізніше можна це починати робити, тим краще, тому що це зберігає природну красу. Мама й тато дуже кохали одне одного і старались, тому я вийшла, яка вийшла. Але, що для мене важливо, що я можу знайти простір і все зробити: спорт, зачіску, манікюр, танці, розслабляючі ванночки", - поділилася Ірина.

Як відомо, за останній час Горова неабияк скинула вагу. Раніше вона розкривала секрети схуднення і показувала свою улюблену калорійну страву.