"Зайняте тіло - спокійний розум": 47-річна Горова показала своє вибухове тренування. Відео

Тамара Кудрявченко - 16 серпня, 14:30

Якщо вам бракує мотивації для заняття спортом, подивіться відео тренування продюсерки Ірини Горової, яке вона в суботу виклала в Instagram. 

47-річна Іра показала свій вибуховий воркаут в спортзалі з гантелями, стрибками та іншими функціональними і силовими вправами на все тіло. 

"Зайняте тіло - спокійний розум", - таку ідеальну формулу вивела для себе Горова. 

Також продюсерка явно в курсі, що з віком силові тренування просто необхідні, щоб тіло залишалося молодим і підтягнутим

Ще в листопаді 2023 року Ірина Горова посперечалася з Анітою Луценко, що схудне на 4 кіло з 2 місяці, інакше їй доведеться показати фото в спідньому. Тоді Ірина навіть перевершила саму себе, позбувшись 6 кілограмів

Відтоді спорт і йога є рутиною Горової і вона періодично постить свої тренування в мережі. 

