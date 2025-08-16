"Зайняте тіло - спокійний розум": 47-річна Горова показала своє вибухове тренування. Відео
Якщо вам бракує мотивації для заняття спортом, подивіться відео тренування продюсерки Ірини Горової, яке вона в суботу виклала в Instagram.
47-річна Іра показала свій вибуховий воркаут в спортзалі з гантелями, стрибками та іншими функціональними і силовими вправами на все тіло.
"Зайняте тіло - спокійний розум", - таку ідеальну формулу вивела для себе Горова.
Ще в листопаді 2023 року Ірина Горова посперечалася з Анітою Луценко, що схудне на 4 кіло з 2 місяці, інакше їй доведеться показати фото в спідньому. Тоді Ірина навіть перевершила саму себе, позбувшись 6 кілограмів.
Відтоді спорт і йога є рутиною Горової і вона періодично постить свої тренування в мережі.
Приєднуйтесь до дискусії