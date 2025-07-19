Горова у сукні мрії за 58 тисяч посвітила голою спиною на івенті Усиків в Лондоні
Продюсерка Ірина Горова у Лондоні сходила на благодійний івент боксера Олександра Усика Business and Charity Gala Dinner, де збирали гроші на відновлення домівок українців, які втратили житло через війну.
На подію Ірина прийшла у елегантній атласній сукні з оголеною спиною та довгими рукавами від українського бренду Nué за 58 тисяч гривень. Цікавим акцентом образу стала прикраса сукні - кришталева пальмова гілка.
До речі, Ірина зазначила, що брала участь у благодійному аукціоні, проте стати володаркою лота їй не вдалося.
"Була готова поборотись за підписаний чемпіонський пояс, але, на жаль, не судилося", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова разом з донькою покрасувалися у чорно-білих луках у Польщі.
Як відомо, якось назвала свої правила виховання дітей.