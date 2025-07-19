Горова у сукні мрії за 58 тисяч посвітила голою спиною на івенті Усиків в Лондоні

Юлія Леськова - 19 липня, 16:11
Ірина Горова позує для фото
Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова у Лондоні сходила на благодійний івент боксера Олександра Усика Business and Charity Gala Dinner, де збирали гроші на відновлення домівок українців, які втратили житло через війну.

На подію Ірина прийшла у елегантній атласній сукні з оголеною спиною та довгими рукавами від українського бренду Nué за 58 тисяч гривень. Цікавим акцентом образу стала прикраса сукні - кришталева пальмова гілка.

До речі, Ірина зазначила, що брала участь у благодійному аукціоні, проте стати володаркою лота їй не вдалося. 


"Була готова поборотись за підписаний чемпіонський пояс, але, на жаль, не судилося", - написала вона. 

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Горова посвітила спиною на благодійному вечорі. До речі, це плаття вона назвала "сукнею мрії"

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Фото з Instagram Ірини Горової

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова разом з донькою покрасувалися у чорно-білих луках у Польщі. 

Як відомо, якось назвала свої правила виховання дітей. 

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