Горова у сукні мрії за 58 тисяч посвітила голою спиною на івенті Усиків в Лондоні

Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова у Лондоні сходила на благодійний івент боксера Олександра Усика Business and Charity Gala Dinner, де збирали гроші на відновлення домівок українців, які втратили житло через війну.

На подію Ірина прийшла у елегантній атласній сукні з оголеною спиною та довгими рукавами від українського бренду Nué за 58 тисяч гривень. Цікавим акцентом образу стала прикраса сукні - кришталева пальмова гілка.

До речі, Ірина зазначила, що брала участь у благодійному аукціоні, проте стати володаркою лота їй не вдалося.

"Була готова поборотись за підписаний чемпіонський пояс, але, на жаль, не судилося", - написала вона.

Ірина попозувала з Надьою Дорофєєвою на івенті в Усика

Горова посвітила спиною на благодійному вечорі. До речі, це плаття вона назвала "сукнею мрії"

Фото з Instagram Ірини Горової

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова разом з донькою покрасувалися у чорно-білих луках у Польщі.

Як відомо, якось назвала свої правила виховання дітей.