Дочка Трампа в купальнику посвітила довгими ногами на дошці в океані. Фото

Іванка Трамп захопила своїм виглядом на пляжі Фото instagram

Старша донька президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Іванка Трамп привітала своїх підписників з Всесвітнім днем океанів.

В Instagram вона опублікувала добірку спогадів з відпустки, на яких у синьому купальному костюмі та чорному бікіні займається серфінгом. На іншому фото 43-річна Іванка у квітковій спідничці пробіглася пляжем.

"Немає місця, де б я почувалася вільнішою, більш заземленою і спокійнішою, ніж в океані. Він відновлює, упокорює і надихає. Відсвяткуймо сьогодні це блакитне серце нашої планети", — написала вона під фото.

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Не секрет, що Іванка обожнює займатися серфінгом

Донька президента насолодилася прогулянкою біля океану

Нагадаємо, з 2009 року Іванка перебуває у шлюбі з Джаредом Кушнером. Подружжя виховує трьох дітей: 13-річну Арабеллу, 11-річного Джозефа і 9-річного Теодора. Недавно сім'я показувалася на спільних портретах. А ще у мережі частенько висміювали дочку Дональда за її поведінку на офіційних заходах.

Щодо інших нащадків американського президента, то його молодша донька, 31-річна Тіффані Трамп минулого місяця народила первістка. 47-річний Дональд Трамп-молодший має п'ятеро дітей, 41-річний Ерік — двох, а 19-річний Беррон, поки неодружений.

До речі, якось ТаблоID детально описував скандали Дональда Трампа та його гучні конфлікти.