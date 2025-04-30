Справа у віці: інсайдер із оточення Меланії Трамп розказав про зміни в її стосунках із чоловіком

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його дружина Меланія, які під час першої каденції регулярно давали підстави для створення мемів про свій "нещасливий" шлюб та навіть закликів "рятувати" першу леді, останнім часом, навпаки, радують шанувальників.

Під час спільних появ на публіці пара поводиться значно тактильніше, а на похороні Папи Римського в Римі, як висловилася газета Daily Mail, Трампи "виглядали практично як молодята".

78-річний Дональд і 55-річна Меланія бралися за руки та навіть поцілувалися під прицілом камер. Що коїться, пояснив інсайдер, наближений до першої леді.

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"Є можливість того, що він тягнеться до Меланії і за емоційною, і за фізичною стійкістю... Президент старішає. Його хода вже не така впевнена", - зазначив він.

Трампи тепер часто тримаються за руки - а кілька років тому в мережі періодично з'являлися відео, де Меланія нібито уникає доторків Дональда Фото Getty Images

"Це міцне партнерство. Вони одружені вже 20 років, між ним є синергія". - додав інформатор.

Зі слів співрозмовника газети, Меланія, яка тримається осторонь від політичних чвар, являє для свого чоловіка таку собі "оазу".

Як відомо, шлюб Дональда та Меланії, яка є третьою дружиною політика, пройшов випробування на міцність скандалами та зрадами чоловіка. Та подейкували, мусячи публічно "тримати лице", перша леді все ж знайшла спосіб карати Трампа і виставляти дурнем.