"Сходив до барбера Ілона Маска": в мережі обговорюють нову зачіску Трампа. Відео

Фото Getty Images

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спантеличив несподіваною зміною зачіски. Вона нагадує маллет, а колір волосся, схоже, став світлішим.

Таку метаморфозу 78-річний політик явив днями на зустрічі зі своїми прихильниками. Про це пише Ace Showbiz.

"Усі добре проводять час? Усі республіканці?", - бадьоро питає Трамп на відео, яке шириться мережею.

У коментарях - жваві обговорення луку президента.

"Це ж Базз із "Сам удома"... Він був у барбера Ілона!.. Люблю, коли старші люди так високо підтягають штани... Маллет у 78 - це дияволічно", - пишуть коментатори в Instagram.

Як відомо, зачіска Дональда Трампа вже багато років являє собою дещо дуже загадкове та дуже мемне. Якось їй навіть присвятили ціле журналістське розслідування. Подейкували, політику робили операцію зі зменшення лисини.

Нагадаємо, онучка Дональда нещодавно показала, як дід проводить час у товаристві свого нового друзяки, "дядечка" Ілона Маска.











