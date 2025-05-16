Трамп водинадцяте став дідусем: Тіффані народила первістка і розсекретила ім'я. Фото

Тіффані Трамп вперше стала мамою Фото Fadil Berisha

45-й і 47-й президент США Дональд Трамп знову став дідусем. Цього разу водинадцяте. Його молодша донька Тіффані Трамп народила первістка.

Радісну новину подружжя повідомило у соцмережах. Новонародженого хлопчика назвали Александр Трамп Булос. Це перша дитина 31-річної Тіффані та її чоловіка Майкла Булоса — бізнесмена ліванського походження, чия родина володіє компаніями в Нігерії.

"Ласкаво просимо у світ нашого милого хлопчика, Александр Трампа Булоса. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що ти з'явився в нашому житті! 15.05.2025", — написала новоспечена мама.

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Молодша донька Трампа показала миле фото з новонародженим сином Фото x.com

Тіффані — це єдина дитина Дональда Трампа від його другого шлюбу з актрисою Марлою Мейплз. З Майклом Булосом вона познайомилась у 2018 році на курорті в Греції. У січні 2021 року, незадовго до завершення президентської каденції Трампа, Булос зробив їй пропозицію в Саду троянд Білого дому, подарувавши каблучку з діамантом вартістю 1,2 мільйона доларів. Весілля пари відбулось у листопаді 2022-го в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, Флорида.

Для Трампа це вже одинадцятий онук. З його п'яти дітей четверо вже мають свої родини та нащадків. Дональд Трамп-молодший виховує п'ятеро дітей, Іванка має трьох — доньку і двох синів, Ерік — двох, а тепер і Тіффані долучилася до них. Лише 19-річний Беррон, наймолодший із президентських дітей, наразі зосереджений на навчанні.

Молодша донька президента США з чоловіком Фото Fadil Berisha

Старші онуки Трампа вже починають ставати публічними фігурами. Наприклад, його онука Кай не лише виступала на Республіканському національному з'їзді, а й активно веде Instagram.

До своєї вагітності Тіффані час від часу показувалась у купальниках, а ще влаштовувала активний відпочинок. А минулого місяця на честь сина вона влаштовувала вечірку.