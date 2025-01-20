Іванка Трамп у переддень інавгурації батька двома ефектними луками наразила відомий бренд на загрозу бойкоту. Фото

Фото з Instagram Трамп

Донька обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, 43-річна Іванка 19-го січня відвідала два івенти, що передували батькової інавгурації.

Для обох - покладання вінка до могили невідомого солдата на Арлінгтонському цвинтарі та урочистої вечері в Національному будівельному музеї в Вашингтоні - "перша донька" обрала луки від Oscar de la Renta. За це противники Трампа вже ганять бренд у мережі та закликають до бойкоту.

Про це пише Daily Mail.

На військовому кладовищі Іванка з'явилася в пальтечку з аплікаціями в вигляді орхідей та сукні кольору кемел, довершивши образ темно-коричневими чоботями та рукавичками. На вечері ж улюблена дочка Дональда була у перлово-намистовому максі.

Іванка показала свою сукню у Instagram

У чорній оксамитовій сукні від Oscar de la Renta була на вечері й дружина одіозного для багатьох Джея Ді Венса, який обійме посаду віцепрезидента, Уша.

Це, схоже, стало останньою краплeю для тих, хто на цих виборах підтримував Камала Гарріс. У Instagram бренду люди лишають гнівні коментарі, мовляв, "Оскар де ла Рента у могилі б перевернувся".

"Оскар був домініканцем, імігрантом. Той факт, що ви просуваєте родину ксенофоба у ваших вбраннях, неймовірно нетактовно по відношенню до мільйонів людей, котрі, як Оскар, залишили свою країну в пошуках кращого життя і яких зустріли расизмом та дискримінацією", - пишуть коментатори.

"Це найжахливіша річ, яку ви вирішили зробити. Ви просто забезпечили собі вихід зі світу моди", - застерігають бренд.

"Кожна потворна намистинка символізує когось, кого Трампи обійшли та обманули, щоби стати тим, ким є", - коментують користувачі плаття Іванки.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер

А от на онуків обраного президента США - Арабеллу, Джозефа і Теодора того вечора чекали піжами і ліжечка

Нагадаємо, ще перед попередньою каденцією Дональда Трампа деякі відомі бренди відмовилися одягати його дружину Меланію. А ще в мережі багато сміялися з Іванки, яка була батьковою радницею.







