"Довольна мордаха": Онуфрійчук вибралася відпочити з чоловіком, поки їхнього 3-місячного сина бавила бабуся

Марія Ткаченко 16 вересня, 10:30
Іванна Онуфрійчук

Іванна з сім'єю проводить відпустку в Італії

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз, які три місяці тому вперше стали батьками, вряди-годи вибралися ненадовго відпочити без синочка Адама.

Поки малюка розважала бабуся, батьки покаталися на катері з друзями, милуючись узбережжям Сардинії та інших італійських островів.

Іванна Онуфрійчук і її чоловік Алмаз

Онуфрійчук із коханим лишили сина на бабусю і провели час лише в дорослому складі

Фото і відео 38-річна Іванна опублікувала у Instagram.

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук

Іванна і її "довольна мордаха"

"Можливість побути лише удвох або в компанії з друзями для нас, як молодих батьків, тепер розкіш. Уперше за довгий час ми відпочивали без синочка. Просто спілкувались з друзями, були з чоловіком поряд, обіймались, сміялись і ні про що не хвилювались", - поділилася жінка.

"Якщо раніше це було наше звичне життя, то зараз ми розуміємо цінність таких простих моментів", - зізналася вона.

Онуфрійчук і її чоловік

У Париж із Адамом зіркова мама їздила наприкінці літа

Також Онуфрійчук показала, як без них із Алмазом проводив час Адамчик.

Син Іванни Онуфрійчук

Бабуся тямить у розвагах

Дитина Іванни Онуфрійчук Адам

Нагадаємо, Іванна - друга дружина Алмаза, але в першому шлюбі в чоловіка дітей не було. Із Онуфрійчук вони познайомилися, коли чоловік уже перебував у процесі розлучення.

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