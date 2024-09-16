"Довольна мордаха": Онуфрійчук вибралася відпочити з чоловіком, поки їхнього 3-місячного сина бавила бабуся
Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз, які три місяці тому вперше стали батьками, вряди-годи вибралися ненадовго відпочити без синочка Адама.
Поки малюка розважала бабуся, батьки покаталися на катері з друзями, милуючись узбережжям Сардинії та інших італійських островів.
Фото і відео 38-річна Іванна опублікувала у Instagram.
"Можливість побути лише удвох або в компанії з друзями для нас, як молодих батьків, тепер розкіш. Уперше за довгий час ми відпочивали без синочка. Просто спілкувались з друзями, були з чоловіком поряд, обіймались, сміялись і ні про що не хвилювались", - поділилася жінка.
"Якщо раніше це було наше звичне життя, то зараз ми розуміємо цінність таких простих моментів", - зізналася вона.
Також Онуфрійчук показала, як без них із Алмазом проводив час Адамчик.
Нагадаємо, Іванна - друга дружина Алмаза, але в першому шлюбі в чоловіка дітей не було. Із Онуфрійчук вони познайомилися, коли чоловік уже перебував у процесі розлучення.
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