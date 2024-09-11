"Стільки всього відбувається вперше": Онуфрійчук на Сардинії зустріла світанок із чоловіком і 3-місячним сином

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук продовжує ділитися зі своєю аудиторією в Instagram пляжним фотоконтентом із Сардинії, де проводить відпустку з сім'єю.

Іванна, її чоловік Алмаз та їхній 3-місячний син Адам уперше зустріли разом світанок на березі моря. Спогади про це блогерка закарбувала на фото.

Іванна зі своїми хлопцями відпочиває в Італії

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"Наш сімейний неймовірний світанок. Завдяки синочку у нас з коханим зараз стільки всього відбувається вперше. Тепер складно уявити, що колись ми були без нього. Бо відчувається все так, ніби він був з нами все життя", - написала 38-річна Онуфрійчук.

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Адамчик милується своїм першим морським світанком

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У сторіс зіркова мама показала, як Адамчик "крокує" пляжем.

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Зіркова мама незчується, як Адам уже бігатиме

Як відомо, і для Іванни, і для Алмаза, які побралися у 2021-му році, Адам - перша дитина. Ще до народження хлопчика пара домовилася назвати його згідно традиції родини батька, але виховувати в вірі мами.



