"Стільки всього відбувається вперше": Онуфрійчук на Сардинії зустріла світанок із чоловіком і 3-місячним сином

Марія Ткаченко 11 вересня, 12:15
Іванна Онуфрійчук
Фото з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук продовжує ділитися зі своєю аудиторією в Instagram пляжним фотоконтентом із Сардинії, де проводить відпустку з сім'єю.

Іванна, її чоловік Алмаз та їхній 3-місячний син Адам уперше зустріли разом світанок на березі моря. Спогади про це блогерка закарбувала на фото.

Іванна Онуфрійчук і її син Адам

Іванна зі своїми хлопцями відпочиває в Італії


"Наш сімейний неймовірний світанок. Завдяки синочку у нас з коханим зараз стільки всього відбувається вперше. Тепер складно уявити, що колись ми були без нього. Бо відчувається все так, ніби він був з нами все життя", - написала 38-річна Онуфрійчук.

Чоловік Іванни Онуфрійчук Алмаз

Щасливий татко Алмаз не проти вставати вдосвіта

Онуфрійчук і її дитина

Адамчик милується своїм першим морським світанком

Син Онуфрійчук
Син Іванни Онуфрійчук від казахського бізнесмена

Ой несхоже, щоби малий збирався ще поспати...

У сторіс зіркова мама показала, як Адамчик "крокує" пляжем.

Іванна Онуфрійчук на пляжі

На морі хлопчик уже вдруге, але так близько знайомиться з ним уперше

Первісток Іванни Онуфрійчук

Зіркова мама незчується, як Адам уже бігатиме

Син Іванни Онуфрійчук та Алмаза Адам

Як відомо, і для Іванни, і для Алмаза, які побралися у 2021-му році, Адам - перша дитина. Ще до народження хлопчика пара домовилася назвати його згідно традиції родини батька, але виховувати в вірі мами.

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