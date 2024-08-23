"Синочок трішки в шоці": Онуфрійчук із малюком гайнула в нову подорож та розказала про халепу зі взуттям

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук продовжує виховувати зі свого первістка Адама затятого мандрівника. Побувавши з хлопчиком, якому днями виповниться 3 місяці, у Греції та у Франції, зіркова мама привезла його до Іспанії.

Як пояснила в Insta-сторіс Іванна, в Аліканте вона братиме участь у дитячому музичному фестивалі.

"Синочок трішки в шоці від маминої активності, до якої йому вже доводиться звикати", - констатувала Онуфрійчук.

Реклама:

Адам знайомиться з Аліканте

Іванна не знає, що би вона робила, якби поруч не було бабусі Адама, її мами Світлани. Вони по черзі носять малюка на руках. Адже, як розказувала блогерка, хлопчик не любить їздити у візочку.

Бабусина допомога - безцінна

Юного мандрівника заколисали

Іще Онуфрійчук поділилася проблемою, з якою стикнулася: взуття, яке вона носила до вагітності, тепер стало їй замалим.

Будьмо всі як Іванна!

Як відомо, тато Адама - казахський бізнесмен Алмаз. Нещодавно, вітаючи чоловіка з днем народження, Іванна зізналася йому в коханні його мовою.







