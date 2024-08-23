"Синочок трішки в шоці": Онуфрійчук із малюком гайнула в нову подорож та розказала про халепу зі взуттям

Марія Ткаченко 23 серпня, 16:45
Іванна Онуфрійчук з сином
Фото та скріни з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук продовжує виховувати зі свого первістка Адама затятого мандрівника. Побувавши з хлопчиком, якому днями виповниться 3 місяці, у Греції та у Франції, зіркова мама привезла його до Іспанії.

Як пояснила в Insta-сторіс Іванна, в Аліканте вона братиме участь у дитячому музичному фестивалі.

"Синочок трішки в шоці від маминої активності, до якої йому вже доводиться звикати", - констатувала Онуфрійчук.


Онуфрійчук і її первісток

Адам знайомиться з Аліканте

Іванна не знає, що би вона робила, якби поруч не було бабусі Адама, її мами Світлани. Вони по черзі носять малюка на руках. Адже, як розказувала блогерка, хлопчик не любить їздити у візочку.

Мама і син Іванни Онуфрійчук

Бабусина допомога - безцінна

Син Іванни Онуфрійчук

Юного мандрівника заколисали

Іще Онуфрійчук поділилася проблемою, з якою стикнулася: взуття, яке вона носила до вагітності, тепер стало їй замалим.

Колишня телеведуча Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук і її 10 тисяч кроків

Будьмо всі як Іванна!

Як відомо, тато Адама - казахський бізнесмен Алмаз. Нещодавно, вітаючи чоловіка з днем народження, Іванна зізналася йому в коханні його мовою.

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