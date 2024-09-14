"Крейзі мама" Онуфрійчук показала фото з 3-місячним сином та висловилася щодо непроханих порад

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка зараз з чоловіком та 3-місячним сином відпочиває у Сардинії, потішила прихильників новою порцією сімейного контенту та відповіла на хейт у свій бік.

"Прохання до людей зі слабкими нервами відійти від екранів, бо тут крейзі мама свою маленьку дитину на ніжки поставила. Ну і наробило шуму відео, як Адамчик топає пляжем своїми ніжками з моєю підтримкою. Коли виставляла його, навіть подумати не могла, що воно викличе стільки дискусій у моєму діректі. Хтось каже, що це небезпечно, хтось, що рано, що я йому хребет пошкоджую, хтось, що він має спочатку повзти, потім сідати і аж після року ходити", - написала Іванна.

Вона додала, що читаючи гнівні повідомлення, засумнівалася і накрутила себе, що є поганою мамою, тож звернулася до свого остеопата (фахівця, який займається лікуванням пацієнтів, використовуючи свої руки, - ред).

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3-місячний синочок Іванни вже побував з нею у кількох країнах

"Як я і думала, нічого жахливого я не зробила. Якщо дитина рветься до таких рухів, то її не варто стримувати, а давати це робити, але під своїм контролем і з підтримкою. Зараз діти зовсім інші, не такі, як раніше. Вони розвиваються стрімкіше, в кожного всі процеси індивідуальні і тільки мама може приймати рішення, як буде краще для її малечі", - наголосила Онуфрійчук.

Колишня телеведуча заявила, що найсмішнішим у цій ситуації було те, що вона засумнівалася у собі.

"І це при тому, що перші місяці материнства я днями й ночами читала наукові статті, слухала різних фахівців, як поводитися з малечею і продовжую консультуватись з ними й зараз. При тому, що я і мої рідні вважають мене класною мамою", - зазначила вона.

Іванка зауважила, що тепер зрозуміла, як почуваються матусі, яким дають непрохані поради.

"Мені хочеться підтримати вас, дівчатонька і сказати, що лише ви — батьки, знаєте, як краще для вашої дитини. Лише ви несете за неї відповідальність. Жоден порадник не знає особливостей вашої дитини і не несе відповідальність за наслідки цих порад. Тому, як на мене, найкраще рішення — вчитися, вдосконалюватись і слухатись лише справжніх експертів, а не всіх навколо", - підсумувала Онуфрійчук.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук зізналася своєму чоловікові Алмазу у коханні його рідною мовою - казахською.

Як відомо, пара познайомилася в Іспанії у 2018-му році, а вже у 2021-му Іванна та Алмаз одружилися на Мальдівах.