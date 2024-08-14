Онуфрійчук зізналася чоловіку в коханні казахською та замилувала світлинами його з сином
Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук привітала з днем народження свого чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза.
38-річна красуня адресувала благовірному зворушливий пост у Instagram, причому частину його написала казахською. Іванна опублікувала фотодобірку, де вони з Алмазом та їхній 2,5-місячний первісток Адам, зокрема й архівні кадри, де дитя ще в животику.
"Happy Birthday, наш коханий татко. Ти неймовірний батько і чоловік, приклад для багатьох. Ти - найміцніша підтримка для мене та нашого сина. Дякую тобі за тебе, за те, що ти такий добрий, позитивний, мудрий і сміливий", - написала Онуфрійчук.
"Дякую тобі за сина. Я все життя мріяла про синочка, який з'явиться на світ від великої любові та спорідненої душі. Разом ми здійснили мою і твою найбільшу мрію", - додала вона.
Завершила своє послання вона словами "Я люблю тебе" рідною мовою Алмаза.
Як відомо, пара познайомилася у 2018-му році в Іспанії, в спортзалі на детокс-курорті. Чоловік на той момент саме розлучався з першою дружиною, а Іванна перебувала в стосунках на відстані.
У 2021-му вона та Алмаз зіграли весілля на Мальдівах, причому зробили це раніше, ніж офіційно стати подружжям.
Нагадаємо, Алмаз був присутній при народженні Адама, якому дали ім'я згідно традиції батьківської сім'ї.
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