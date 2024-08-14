Онуфрійчук зізналася чоловіку в коханні казахською та замилувала світлинами його з сином

Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук привітала з днем народження свого чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза.

38-річна красуня адресувала благовірному зворушливий пост у Instagram, причому частину його написала казахською. Іванна опублікувала фотодобірку, де вони з Алмазом та їхній 2,5-місячний первісток Адам, зокрема й архівні кадри, де дитя ще в животику.

Найкращий кадр!

"Happy Birthday, наш коханий татко. Ти неймовірний батько і чоловік, приклад для багатьох. Ти - найміцніша підтримка для мене та нашого сина. Дякую тобі за тебе, за те, що ти такий добрий, позитивний, мудрий і сміливий", - написала Онуфрійчук.

"Дякую тобі за сина. Я все життя мріяла про синочка, який з'явиться на світ від великої любові та спорідненої душі. Разом ми здійснили мою і твою найбільшу мрію", - додала вона.

Онуфрійчук зібрала як свіжі, так і архівні кадри для привітання

Завершила своє послання вона словами "Я люблю тебе" рідною мовою Алмаза.

Як відомо, пара познайомилася у 2018-му році в Іспанії, в спортзалі на детокс-курорті. Чоловік на той момент саме розлучався з першою дружиною, а Іванна перебувала в стосунках на відстані.

У 2021-му вона та Алмаз зіграли весілля на Мальдівах, причому зробили це раніше, ніж офіційно стати подружжям.

Нагадаємо, Алмаз був присутній при народженні Адама, якому дали ім'я згідно традиції батьківської сім'ї.