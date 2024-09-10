"Зробила все неправильно": Онуфрійчук показала, як знайомила сина з морем
Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, яка ще до двох місяців свого первістка Адама почала брати його з собою в подорожі, вирішила познайомити хлопчика з морем.
Разом із чоловіком і татком Алмазом вони гайнули в відпустку до Італії. Але водичку 3-місячний Адамчик поки зацінив не дуже. А ще його спантеличив вигляд мами у сонячних окулярах.
Як зізналася Іванна, реакція малюка на море була очікуваною, адже вона, як мама, зробила все неправильно.
"Потрібно було спочатку дати йому пару хвилин звикнути до нової, незвичної обстановки, послухати шум водички, роздивитися море і тільки потім легенько ніжками торкатись води", - пояснила 38-річна зірка.
Зате друга спроба помочити ніжки вже виявилася вдалішою.
Нагадаємо, раніше Онуфрійчук розповідала, чому їй не вдається привчити Адама до візочка і як Алмаз допомагає їй піклуватися про сина.