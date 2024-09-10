"Зробила все неправильно": Онуфрійчук показала, як знайомила сина з морем

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, яка ще до двох місяців свого первістка Адама почала брати його з собою в подорожі, вирішила познайомити хлопчика з морем.

Разом із чоловіком і татком Алмазом вони гайнули в відпустку до Італії. Але водичку 3-місячний Адамчик поки зацінив не дуже. А ще його спантеличив вигляд мами у сонячних окулярах.

На Сардинії маленький Адам уже був, а от близько познайомився з морем уперше

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Малюк не зовсім упізнав Іванну в окулярах?

Як зізналася Іванна, реакція малюка на море була очікуваною, адже вона, як мама, зробила все неправильно.

Онуфрійчук із чоловіком та сином відпочивають в Італії

"Потрібно було спочатку дати йому пару хвилин звикнути до нової, незвичної обстановки, послухати шум водички, роздивитися море і тільки потім легенько ніжками торкатись води", - пояснила 38-річна зірка.

Адам поки не в захваті

Зате друга спроба помочити ніжки вже виявилася вдалішою.

Нагадаємо, раніше Онуфрійчук розповідала, чому їй не вдається привчити Адама до візочка і як Алмаз допомагає їй піклуватися про сина.



