"Весь в маму": Онуфрійчук показала, як 1-річний синочок ласує квашеною капустою

Тамара Кудрявченко - 23 вересня, 10:45

Телеведуча і благодійниця Іванна Онуфрійчук здивувала кулінарним вподобанням 1-річного синочка Адама, яке він успадкував від неї. 

Іванна показала в сторіс, як хлопчик, сидячи на руках у батька, з апетитом ласував квашеною капустою. 

"Синочок весь в маму. Я ту капусту можу їсти день і ніч з чорним хлібом", - підписала сторіс Іванна. 

Чоловік і син Онуфрійчук

Онуфрійчук замилувала відео, на якому її синочок їсть квашену капусту на руках у тата


До речі, на хлопчику футболка від Christian Dior

Син Іванни Онуфрійчук

Адаму явно подобається кухонне приладдя та овочі

Окрім зацікавлення кухнею, в Адама також є інтерес до фермерства. Нещодавно Онуфрійчук показувала кумедні кадри синочка в образі фермера. Також раніше Іванна демонструвала іншу улюблену страву свого малюка. 

Іванна Онуфрійчук
