"Весь в маму": Онуфрійчук показала, як 1-річний синочок ласує квашеною капустою
Телеведуча і благодійниця Іванна Онуфрійчук здивувала кулінарним вподобанням 1-річного синочка Адама, яке він успадкував від неї.
Іванна показала в сторіс, як хлопчик, сидячи на руках у батька, з апетитом ласував квашеною капустою.
"Синочок весь в маму. Я ту капусту можу їсти день і ніч з чорним хлібом", - підписала сторіс Іванна.
Окрім зацікавлення кухнею, в Адама також є інтерес до фермерства. Нещодавно Онуфрійчук показувала кумедні кадри синочка в образі фермера. Також раніше Іванна демонструвала іншу улюблену страву свого малюка.
