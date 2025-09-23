"Весь в маму": Онуфрійчук показала, як 1-річний синочок ласує квашеною капустою

Телеведуча і благодійниця Іванна Онуфрійчук здивувала кулінарним вподобанням 1-річного синочка Адама, яке він успадкував від неї.

Іванна показала в сторіс, як хлопчик, сидячи на руках у батька, з апетитом ласував квашеною капустою.

"Синочок весь в маму. Я ту капусту можу їсти день і ніч з чорним хлібом", - підписала сторіс Іванна.

Онуфрійчук замилувала відео, на якому її синочок їсть квашену капусту на руках у тата

До речі, на хлопчику футболка від Christian Dior

Адаму явно подобається кухонне приладдя та овочі

Окрім зацікавлення кухнею, в Адама також є інтерес до фермерства. Нещодавно Онуфрійчук показувала кумедні кадри синочка в образі фермера. Також раніше Іванна демонструвала іншу улюблену страву свого малюка.