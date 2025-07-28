Онуфрійчук показала, як синок наминає улюблену страву. Смішне відео

Марія Ткаченко - 28 липня, 12:15
Іванна Онуфрійчук

Схоже, в екстелеведучої Іванни Онуфрійчук та її чоловіка Алмаза Альсенова нема проблем із тим, як умовити дитину поїсти. Принаймні одна страва первісткові пари, Адамчику вельми до смаку.

"Справжня людина пасти", - підписала Іванна в Instagram відео, як хлопчик завзято поглинає вміст тарілки, помагаючи собі обома рученятами.

Син Іванни Онуфрійчук

Підписники Іванни милуються тим, як Адамчикові смачно


Онуфрійчук в інстаграм

За кадром чути сміх мами хлопчика

Іванна Онуфрійчук та її син Адам

Іваннин синок прикрасив себе пастою

Як відомо, Адаму вже рік і три місяці. Онуфрійчук якось показувала, як хлоп'я "допомагає" їй наводити лад у саду. 

Нагадаємо, в гардеробі Адама, котрий має українське громадянство, є не лише вишиванка, а і шаровари

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