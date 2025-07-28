Онуфрійчук показала, як синок наминає улюблену страву. Смішне відео

Схоже, в екстелеведучої Іванни Онуфрійчук та її чоловіка Алмаза Альсенова нема проблем із тим, як умовити дитину поїсти. Принаймні одна страва первісткові пари, Адамчику вельми до смаку.

"Справжня людина пасти", - підписала Іванна в Instagram відео, як хлопчик завзято поглинає вміст тарілки, помагаючи собі обома рученятами.

Підписники Іванни милуються тим, як Адамчикові смачно

За кадром чути сміх мами хлопчика

Іваннин синок прикрасив себе пастою

Як відомо, Адаму вже рік і три місяці. Онуфрійчук якось показувала, як хлоп'я "допомагає" їй наводити лад у саду.

Нагадаємо, в гардеробі Адама, котрий має українське громадянство, є не лише вишиванка, а і шаровари.