"Фермер": Онуфрійчук зазнімкувала сина в кумедному аутфіті

Телеведуча і громадська діячка Іванна Онуфрійчук замилувала фото свого 1-річного сина Адама.

В Instagram мама запостила його фото в кепці в образі фермера.

Як вам такий аутфіт Адама?

Хлопчик має власну ферму у себе вдома

Нагадаємо, Онуфрійчук виховує сина від свого чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза Альсенова.

До речі, вони з коханим іще до народження Адама домовилися, в якій вірі виховуватимуться їхні нащадки.

