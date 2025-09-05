"Фермер": Онуфрійчук зазнімкувала сина в кумедному аутфіті
Телеведуча і громадська діячка Іванна Онуфрійчук замилувала фото свого 1-річного сина Адама.
В Instagram мама запостила його фото в кепці в образі фермера.
Нагадаємо, Онуфрійчук виховує сина від свого чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза Альсенова.
До речі, вони з коханим іще до народження Адама домовилися, в якій вірі виховуватимуться їхні нащадки.
Раніше ТаблоID пригадував історію кохання Онуфрійчук та Альсенова - від знайомства в спортзалі до освідчення онлайн та двох весіль.
