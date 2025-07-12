"Вік - це лише цифри": Онуфрійчук в елегантній сукні і з синочком на руках показалася на святкуванні свого 39-річчя

Онуфрійчук показала фото з сином Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка днями відсвяткувала своє 39-річчя, розповіла, на скільки років себе почуває, та показала захопливі кадри з сином та чоловіком на березі моря.

Іванна у ніжно-блакитному платті А-силуету попозувала з 1-річним сином Адамом та чоловіком Алмазом, а також наробила фото зі близькими.

"У 39 думки про те, що скоро вже 40, і від цього свято вже не здається таким святковим. Але якщо серйозно, то вік — це лише цифри, а все інше упередження та настанови у нашій голові. Я себе продовжую відчувати на свої улюблені 26 і душевно, і фізично", - написала Онуфрійчук.

Іванна наробила фото з чоловіком та сином

Також вона заявила, що найбільше її досягнення в житті - сім'я.

"Найбільше щастя для мене і досягнення за все життя — це моя сімʼя, яку ми створили з коханим, Адамчик, який зʼявився від великого кохання. Таким самим щастям є для мене і моя родина, рідні люди, які поряд, живі та здорові. Це найцінніший дар від Бога для мене, за який я надзвичайно вдячна", - додала вона.

Іванна у сукні попозувала з маленьким сином

Іванна подякувала всім за привітання та побажала мирного неба над головою.

"Дякую усім-усім, хто вітав мене, за ваші теплі та добрі слова. Нехай всі побажання повернуться вам, а над головою завжди буде мирне і вільне небо", - підсумувала вона.

Також телеведуча показала декорації з святкування свого 39-річчя

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Також Іванна попозувала з мамою та свекрухою

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Нагадаємо, на початку липня Іванна Онуфрійчук з сином попозувала на тлі заходу сонця над Женевським озером.

До речі, Іванна на початку червня показувала фото зі святкування 1-річчя свого сина, яке було у травні.