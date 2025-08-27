Онуфрійчук у патріотичному луці замилувала сімейними фото з синочком у вишиванці й шароварах

Телеведуча і громадська діячка Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно була в Києві, показала, як разом із родиною та співвітчизниками масштабно відсвяткувала День Незалежності у Швейцарії.

Її фонд підготував свято з музичними і танцювальними номерами та різними активностями. Як зазначила Іванна в Instagram, прийшло понад 300 гостей.

Іванна задоволена тим, як її команда підготувала свято до Дня Незалежності України у Швейцарії

Для заходу Онуфрійчук обрала ніжно-блакитну вишиванку від бренду Etnodim, яку спеціально перед цим придбала в Києві, та спідницю трендового масляно-жовтого кольору. Свого 1-річного сина Адама Іванна вбрала у класичну вишиванку та червоні шаровари.

Іванна у стильній вишиванці відомого українського бренду з синочком Адамом у національному вбранні відсвяткували День Незалежності у Швейцарії

Іванна з бабусею та синочком

"Це святкування було неймовірно душевним, домашнім і не схожим ні на одне з наших попередніх заходів! Понад 300 гостей, серед яких були й українці, й місцеві жителі, прийшли розділити з нами найважливіше українське свято💙💛", - написала Іванна.

Свекруха Онуфрійчук (друга зліва) теж вбралася у вишиванку, як і мама та сестри

Схоже, Адамчику сподобалося святкувати День Незалежності України

Нагадаємо, у липні Іванна з чоловіком і сином відсвяткувала своє 39-річчя на березі моря. А в травні вона влаштувала грандіозне свято з нагоди першого дня народження Адама.