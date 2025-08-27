Онуфрійчук у патріотичному луці замилувала сімейними фото з синочком у вишиванці й шароварах

Тамара Кудрявченко - 27 серпня, 10:15

Телеведуча і громадська діячка Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно була в Києві, показала, як разом із родиною та співвітчизниками масштабно відсвяткувала День Незалежності у Швейцарії.

Її фонд підготував свято з музичними і танцювальними номерами та різними активностями. Як зазначила Іванна в Instagram, прийшло понад 300 гостей.

Онуфрійчук у вишиванці Етнодім

Іванна задоволена тим, як її команда підготувала свято до Дня Незалежності України у Швейцарії

Для заходу Онуфрійчук обрала ніжно-блакитну вишиванку від бренду Etnodim, яку спеціально перед цим придбала в Києві, та спідницю трендового масляно-жовтого кольору. Свого 1-річного сина Адама Іванна вбрала у класичну вишиванку та червоні шаровари.


Онуфрійчук з сином у вишиванках

Іванна у стильній вишиванці відомого українського бренду з синочком Адамом у національному вбранні відсвяткували День Незалежності у Швейцарії

Онуфрійчук з сином і бабусею

Іванна з бабусею та синочком

"Це святкування було неймовірно душевним, домашнім і не схожим ні на одне з наших попередніх заходів! Понад 300 гостей, серед яких були й українці, й місцеві жителі, прийшли розділити з нами найважливіше українське свято💙💛", - написала Іванна. 

Онуфрійчук з мамою, сестрами та секрухою.

Свекруха Онуфрійчук (друга зліва) теж вбралася у вишиванку, як і мама та сестри

Схоже, Адамчику сподобалося святкувати День Незалежності України

Схоже, Адамчику сподобалося святкувати День Незалежності України

Нагадаємо, у липні Іванна з чоловіком і сином відсвяткувала своє 39-річчя на березі моря. А в травні вона влаштувала грандіозне свято з нагоди першого дня народження Адама. 

Читайте також:

"Навчитися бути тут і зараз": Онуфрійчук із 1-річним сином помилувалися заходом сонця над Женевським озером

Квіти, кульки і "найкращий подарунок": Онуфрійчук показала, як чоловік із сином її з 39-річчям вітали

Онуфрійчук показала, як синок наминає улюблену страву. Смішне відео

Іванна Онуфрійчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів