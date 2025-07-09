Квіти, кульки і "найкращий подарунок": Онуфрійчук показала, як чоловік із сином її з 39-річчям вітали

8-го липня телеведуча Іванна Онуфрійчук відсвяткувала своє 39-річчя у колі найближчих.

Під вечір іменинниця виклала в сторіс фото і відео того, як синочок, чоловік та всі родичі вітали її купою розкішних квітів і тортом зі свічками.

Чоловік Алмаз і синочок Адам привітали свою кохану жінку з днем народження

"Найкращий подарунок від життя, який я маю - моя сім'я та рідні", - написала Іванна.

Адам ще не зовсім розуміє, що відбувається

Усі родичі допомагали іменинниці задувати свічки на торті

Головна мрія Іванни - на фото

Нагадаємо, кілька тижнів тому Іванна вітала з 70-річчям маму свого чоловіка. А в травні сину ведучої Адаму виповнився рік, і вона влаштувала йому неймовірне свято.