Квіти, кульки і "найкращий подарунок": Онуфрійчук показала, як чоловік із сином її з 39-річчям вітали
8-го липня телеведуча Іванна Онуфрійчук відсвяткувала своє 39-річчя у колі найближчих.
Під вечір іменинниця виклала в сторіс фото і відео того, як синочок, чоловік та всі родичі вітали її купою розкішних квітів і тортом зі свічками.
"Найкращий подарунок від життя, який я маю - моя сім'я та рідні", - написала Іванна.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Іванна вітала з 70-річчям маму свого чоловіка. А в травні сину ведучої Адаму виповнився рік, і вона влаштувала йому неймовірне свято.
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