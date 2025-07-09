Квіти, кульки і "найкращий подарунок": Онуфрійчук показала, як чоловік із сином її з 39-річчям вітали

Тамара Кудрявченко - 9 липня, 09:35

8-го липня телеведуча Іванна Онуфрійчук відсвяткувала своє 39-річчя у колі найближчих.

Під вечір іменинниця виклала в сторіс фото і відео того, як синочок, чоловік та всі родичі вітали її купою розкішних квітів і тортом зі свічками. 

Онуфрійчук з сином і чоловіком

Чоловік Алмаз і синочок Адам привітали свою кохану жінку з днем народження

"Найкращий подарунок від життя, який я маю - моя сім'я та рідні", - написала Іванна. 


Іванні Онуфрійчук 39 років
Син Іванни Онуфрійчук Адам

Адам ще не зовсім розуміє, що відбувається

Усі родичі допомагали іменинниці задувати свічки на торті

Усі родичі допомагали іменинниці задувати свічки на торті

Головна мрія Іванни - на фото

Головна мрія Іванни - на фото

Нагадаємо, кілька тижнів тому Іванна вітала з 70-річчям маму свого чоловіка. А в травні сину ведучої Адаму виповнився рік, і вона влаштувала йому неймовірне свято. 

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Іванна Онуфрійчук
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