Онуфрійчук розповіла, як наважилася на переліт із 2-місячним дитям, та показалася з ним у купальнику. Фото

Марія Ткаченко 24 липня, 11:15
Іванна Онуфрійчук
Фото з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук розповіла, як минув перший переліт у житті її майже 2-місячного сина Адама. Коротка сімейна поїздка до Італії добігає кінця, і жінка вирішила поділитися враженнями у Instagram.

Не забула вона опублікувати й сімейні пляжні фото.

Іванна Онуфрійчук та її син

Іванна з сім'єю побувала на Сардинії


Зі слів 38-річної Іванни, вона довго наважувалася на першу подорож з сім'єю у новому складі та хвилювалася.

"У мене були сумніви, чи не зарано летіти кудись з двомісячною дитиною. Тим паче, серед наших друзів і знайомих більшість ділилися досвідом, що починали літати з дітками, коли їм виповнювалося хоча б півроку. Але тут мене надихнув приклад мої сестри, яка літала з двомісячною племінницею і мала позитивний досвід. Тож я все-таки наважилась і ми з Адамчиком доєналися до нашого татуся у його відрядженні", - написала Онуфрійчук.

Онуфрійчук із чоловіком та первістком Адамом

Адамчик на стилі

Як зізналася Іванна, вона взяла з собою в поїздку купу речей "про всяк випадок", які і результаті геть не знадобилися. Тож тим, хто не хоче, як вони з чоловіком, тягти з собою величезні валізи, жінка радить скласти список того, що справді необхідне, обов'язково взяти аптечку, а те, що можна, в разі потреби, придбати на місці, взагалі не брати.

Син Іванни Онуфрійчук Адам

Схоже, малюк загалом задоволений поїздкою

"Наша подорож пройшла чудово, як для першого разу. У літаку синочок спокійно спав, капризувати почав лиш у трансфері до готелю. Сонечко і море переносив добре. У мене позитивні враження від цієї поїздки, бо це зміна атмосфери. А для мами, яка 24/7 з немовлям, зміна картинки вже багато дає. If you know, what I mean", - поділилася екстелеведуча.

Іванна Онуфрійчук у купальнику

Екстелеведуча вперше стала мамою наприкінці травня

Онуфрійчук додала, що не погоджується з тими, хто вважає, що нема сенсу брати малечу у поїздки, мовляв, для них це стрес через переїзди та зміну клімату, і вони все одно нічого не розуміють і не запам'ятають.

Онуфрійчук у бікіні через 2 місяці після пологів

"Так, синочок не буде пам'ятати цю поїздку, але її запам'ятали і зафіксували ми. Для нашої сім'ї це емоційна подія і новий досвід. В майбутньому, коли Адам підросте, ми зможемо показати йому світлини і поділитися цим. Це такі цінні моменти, які залишаться в пам'яті на все життя", - висловила свою точку зору зірка.

Колишня телеведуча Онуфрійчук із сином

Онуфрійчук не жалкує, що зважилася на подорож із крихітним сином

Іванна Онуфрійчук та її сестра

Іванна та її сестра Ірина

Чоловік Онуфрійчук казахський бізнесмен Алмаз

Іванна з малюком склали компанію чоловіку і татку в його відрядженні

Як відомо, первісток Іванни та її чоловіка Алмаза з'явився на світ в одній із приватних клінік Лозанни. Ім'я для малюка починається саме з літери "А", бо такою є традиція в родині його батька.

Нагадаємо, Онуфрійчук докладно розповідала підписникам, як минає її вагітність, зокрема здивувавши незвичним смаколиком, на який її тягнуло.

Читайте також:

"Я ніби опинилася в іншому світі": Онуфрійчук розповіла, як народжувала сина, та показала фото з партнерських пологів

"Тепло, спокійно та безпечно, як колись у животику": Онуфрійчук показала улюблене місце сну 1-місячного сина

"Маю все, про що завжди мріяла": Онуфрійчук показалася в день свого 38-річчя в колі близьких та з сином на руках

Іванна Онуфрійчук діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів