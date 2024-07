Онуфрійчук розповіла, як наважилася на переліт із 2-місячним дитям, та показалася з ним у купальнику. Фото

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук розповіла, як минув перший переліт у житті її майже 2-місячного сина Адама. Коротка сімейна поїздка до Італії добігає кінця, і жінка вирішила поділитися враженнями у Instagram.

Не забула вона опублікувати й сімейні пляжні фото.

Іванна з сім'єю побувала на Сардинії

Реклама:

Зі слів 38-річної Іванни, вона довго наважувалася на першу подорож з сім'єю у новому складі та хвилювалася.

"У мене були сумніви, чи не зарано летіти кудись з двомісячною дитиною. Тим паче, серед наших друзів і знайомих більшість ділилися досвідом, що починали літати з дітками, коли їм виповнювалося хоча б півроку. Але тут мене надихнув приклад мої сестри, яка літала з двомісячною племінницею і мала позитивний досвід. Тож я все-таки наважилась і ми з Адамчиком доєналися до нашого татуся у його відрядженні", - написала Онуфрійчук.

Адамчик на стилі

Як зізналася Іванна, вона взяла з собою в поїздку купу речей "про всяк випадок", які і результаті геть не знадобилися. Тож тим, хто не хоче, як вони з чоловіком, тягти з собою величезні валізи, жінка радить скласти список того, що справді необхідне, обов'язково взяти аптечку, а те, що можна, в разі потреби, придбати на місці, взагалі не брати.

Схоже, малюк загалом задоволений поїздкою

"Наша подорож пройшла чудово, як для першого разу. У літаку синочок спокійно спав, капризувати почав лиш у трансфері до готелю. Сонечко і море переносив добре. У мене позитивні враження від цієї поїздки, бо це зміна атмосфери. А для мами, яка 24/7 з немовлям, зміна картинки вже багато дає. If you know, what I mean", - поділилася екстелеведуча.

Екстелеведуча вперше стала мамою наприкінці травня

Онуфрійчук додала, що не погоджується з тими, хто вважає, що нема сенсу брати малечу у поїздки, мовляв, для них це стрес через переїзди та зміну клімату, і вони все одно нічого не розуміють і не запам'ятають.

"Так, синочок не буде пам'ятати цю поїздку, але її запам'ятали і зафіксували ми. Для нашої сім'ї це емоційна подія і новий досвід. В майбутньому, коли Адам підросте, ми зможемо показати йому світлини і поділитися цим. Це такі цінні моменти, які залишаться в пам'яті на все життя", - висловила свою точку зору зірка.

Онуфрійчук не жалкує, що зважилася на подорож із крихітним сином

Іванна та її сестра Ірина

Іванна з малюком склали компанію чоловіку і татку в його відрядженні

Як відомо, первісток Іванни та її чоловіка Алмаза з'явився на світ в одній із приватних клінік Лозанни. Ім'я для малюка починається саме з літери "А", бо такою є традиція в родині його батька.

Нагадаємо, Онуфрійчук докладно розповідала підписникам, як минає її вагітність, зокрема здивувавши незвичним смаколиком, на який її тягнуло.