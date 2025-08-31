Шоубалет Freedom, сукня від FROLOV та танці: Jerry Heil у новому кліпі показала свої злети і падіння

Фото Jerry Heil

Співачка Jerry Heil презентувала кліп та свій новий трек "Додай гучності (12 points)", який завірусився у соцмережах, що до свого офіційного релізу.

За словами зірки, пісня - триб'ют внутрішній силі та здатності йти далі, навіть коли життя підкидає випробування.

До речі, пісня звучить одразу двома мовами: англійською та українською. Її шанувальники могли почути під час оголошення Jerry Heil як речниці України на Євробаченні-2025 у швейцарському Базелі.

До речі, у кліпі співачка знімалася у сукні від українського бренду FROLOV

"Рядок "встала і пішла, пішла" це для мене справжня мантра. Кожного разу, коли життя підкидає важкі дні або складних людей, я дозволяю собі хвилинку пожаліти себе. А потім — встала і пішла, пішла! Додала гучності своєму мейку, гучності мріям, згадала, яка я класна, додала гучності собі і пішла далі. Бо "навіть коли небо плаче — ти можеш бути власною веселкою", - сказала співачка.

Міні-мюзикл розповідає історію становлення Jerry Heil як артистки: від перших кроків і падінь — до злету. А Freedom Ballet у відеороботі уособлює індустрію та соціум

Разом з піснею презентували й відеороботу. До слова, цей кліп - танцювальний. Він знятий у стилі гротескного мюзиклу і знімали його в театрі імені Лесі Українки у Києві за участю танцівників шоу-балету Freedom. Режисером кліпу стала Валерія Фадєєва.

"В основу мюзиклу "Додай гучності (12 points)" я закладала історію самої Яни, становлення її як артистки: злети й падіння — буквально, боротьбу на Євробаченні, а також плідну підготовку до Палацу Спорту, яка триває вже сьогодні. Впевнена, ця робота стане мотивуючою історією, а для когось — естетичним натхненням", - сказала режисерка.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil та репер Ярмак представили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", головну роль в якому зіграв актор та військовий Костянтин Темляк.

Пізніше колишня дівчина звинуватила актора у фізичному та моральному насиллі, тож співаки видалили відеороботу з його участю, заявивши, що не знали про скандальне минуле головного героя.

Пізніше артисти перевипустили відеороботу - у оновленому кліпі головними героями стали українські пари.