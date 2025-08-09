"Не знали про минуле актора": Jerry Heil та Yarmak відреагували на скандал з насиллям навколо героя їхнього кліпу

Фото з Instagram Jerry Heil

Співачка Jerry Heil та репер YARMAK, які днями презентували кліп на свій хіт "З якого ти поверху неба?" з актором та військовослужбовцем Костянтином Темляком та його дружиною, акторкою Анастасією Нестеренко, відреагували на скандал з його колишньою дівчиною, яка звинуватила його у фізичному та моральному насиллі.

Музиканти заявили, що видалили відеороботу.

Виконавці у своїх Instagram зізналася, що на момент випуску кліпу не знали про поведінку Кості щодо жінок.

"Будь-яке насильство — це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані", - написали вони.

Jerry Heil та YARMAK зазначили, що надихалися історіями кохання своїх шанувальників, коли працювали над відео до хіта.

"Коли ми знімали кліп, надихалися передусім вашими історіями кохання — тими, якими ви ділилися з нами в коментарях і відео протягом останніх трьох місяців. Це про любов, яка тримає, навіть коли світ навколо руйнується. Про любов, що не завдає болю", - додали вони.

Співачка та репер також заявили, що кліп видалено.

"Кліп на "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити!", - наголосили вони.

Проте зірки не збираються залишати пісню без візуалізації, тож знайшли альтернативу: вони змонтують новий кліп з відео своїх прихильників.

"Ми змонтуємо кліп про вас! Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток", - підсумували вони.

Нагадаємо, навесні цього року "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота зізналася, що 6 років потерпала від домашнього насилля.

Також про фізичне насилля до себе з боку чоловіка заявляли нардепка Дар'я Володіна.