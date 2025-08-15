Jerry Heil та YARMAK після скандалу з актором-аб'юзером зворушили новою версією кліпу з військовими та їхніми коханими. Відео

Jerry Heil і YARMAK зворушили новою версією кліпу на топову пісню з українськими військовими та їхніми коханими Фото instagram

Співачка Jerry Heil та репер YARMAK випустили новий варіант кліпу на свій хіт "З якого ти поверху неба?" після того, як видалили першу версію через скандал з актором і військовослужбовцем Костянтином Темляком.

Нагадаємо, у минулому ролику артистів знявся Костянтин зі своєю дружиною, Анастасією Нестеренко. Після прем'єри ексдівчина актора публічно звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві.

Коли скандал почав набирати обертів, Jerry Heil і YARMAK прокоментували свою позицію та видалили першу версію кліпу. Вже 14 серпня шанувальники змогли побачити оновлений варіант відео.

У новому кліпі головними героями стали звичайні українські пари, в яких один із партнерів захищає Україну на фронті Кадр з youtube

"Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів і годин, щоб побачитися на лічені дні. Для всіх тих, для кого ця пісня стала "їхньою піснею"", — прокоментували музиканти.

Автори пісні показали зворушливі моменти закоханих людей

Чимало військових та їхніх коханих потрапили у кліп

"Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних. Короткий момент щастя і біль розлуки з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування", — додав YARMAK

Знаменитості розчулили кадрами, де військовослужбовці показуються з квітами

Jerry Heil і YARMAK нагадали, як багато сімей розділилося під час повномасштабної війни

"Найкраща ідея кліпу, яка 100% відображає сенс пісні", — коментують фанати

