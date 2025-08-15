Jerry Heil та YARMAK після скандалу з актором-аб'юзером зворушили новою версією кліпу з військовими та їхніми коханими. Відео
Співачка Jerry Heil та репер YARMAK випустили новий варіант кліпу на свій хіт "З якого ти поверху неба?" після того, як видалили першу версію через скандал з актором і військовослужбовцем Костянтином Темляком.
Нагадаємо, у минулому ролику артистів знявся Костянтин зі своєю дружиною, Анастасією Нестеренко. Після прем'єри ексдівчина актора публічно звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві.
Коли скандал почав набирати обертів, Jerry Heil і YARMAK прокоментували свою позицію та видалили першу версію кліпу. Вже 14 серпня шанувальники змогли побачити оновлений варіант відео.
"Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів і годин, щоб побачитися на лічені дні. Для всіх тих, для кого ця пісня стала "їхньою піснею"", — прокоментували музиканти.
Нагадаємо, нові музичні роботи нещодавно представило чимало артистів. Серед них колаборація TVORCHI та The Maneken і перша авторська композиція від "Друга Ріка". А ще слухачів потішив трек у стилі диско від Артема Пивоварова та Ірини Білик.
Зазначимо, скандал навколо Костянтина Темляка нагадав про те, якою серйозною проблемою є аб'юз у стосунках. Про досвід сімейного насильства вже розповідали "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота та нардепка Дар'я Володіна. А якось Наталія Валевська зізнавалася, що зробила аборт під тиском чоловіка.
