"Знакова подія": Дорофєєва стала частиною премії "Греммі"

Марія Мельник - 15 липня, 10:00

Співачка Надя Дорофєєва перейшла на наступний етап у своїй кар'єрі.

Зірка повідомила, що офіційно стала членкинею престижної Grammy Recording Academy.

"Я стала членкинею GRAMMY Recording Academy — тепер можу розповісти вам офіційно! Кажуть, у непрості моменти життя трапляються знакові події. Сьогоднішній день в мене почався з лікарні, а потім надійшов лист з такою новиною. Це не стільки про досягнення. Скільки про надзвичайну можливість бути частиною світової музичної спільноти", - зауважила Надя. 

Дорофєєва про нові досягнення

У свої 35 у Наді є багато приводів для гордості


"Адже я матиму право голосувати, підтримувати артистів з усього світу і, найцінніше для мене, — представляти українську музику та привертати ще більшу увагу до нашої культури. І що особливо надихає — я зможу брати участь у нових виняткових проєктах Академії, де створюється музичне майбутнє", — написала артистка.

Як відомо, того ж самого дня переможниця Євробачення-2016 Джамала також оголосила, що стала офіційною членкинею американської Академії Grammy.

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