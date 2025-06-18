Маколей Калкін привітав маму своїх дітей з 8-ю річницею стосунків милими фото

Карина Тімкова - 18 червня, 12:30

Голлівудська пара Маколей Калкін і Бренда Сонг святкують восьму річницю своїх стосунків.

З цієї нагоди вони ніжно привітали один одного. 44-річний актор опублікував добірку пляжних фото коханої і подякував їй:

"З річницею, люба. Дякую, що завжди йдеш до мене. Ти ніколи не тікаєш".

Маколей Калкін показав кохану у купальнику на пляжі

Маколей закарбував романтичний момент з мамою своїх дітей

Фото instagram

Маколей Калкін показав свою кохану у купальнику на пляжі

Сонг насолодилася сонечком на пляжі

Маколей Калкін зазнімкував свою дівчину в купальнику на пляжі

Калкін наробив чимало фото коханої

37-річна Бренда також показала милі селфі з обранцем, на яких вони позували у кролячих вушках та кумедно посміхалися.

"8 років, а досі немає нікого, хто б змушував мене сміятися так, як ти. Немає нікого, хто б змушував мене відчувати себе більш помітною, почутою чи коханою. Мій партнер у злочині, мій партнер у пригодах, мій найкращий друг, мій маленький татко, моє найулюбленіше все. Дякую тобі. Бути коханою тобою — це найбільша честь. З річницею. Я люблю тебе", — написала вона.

Маколей Калкін та його кохана попозували з кумедними вушками

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Фото instagram
Маколей Калкін скорчив смішну гримасу у компанії коханої

Пара обожнює показувати спільний веселий контент

Не так давно Маколей і Бренда дали перше інтерв'ю за тривалий час, в якому розповіли про своє сімейне життя та показали побутові фото. Як відомо, актори, які поки не одружені, але мають весілля в планах, виховують двох синів: 4-річного Дакоту й 2,5-річного Карсона.

А декілька місяців тому закохані в ошатних луках відвідували "Оскар", це був доволі рідкісний спільний вихід на червону доріжку.

У минулому Калкін переживав важку наркотичну залежність, але зараз, за його словами, він почувається набагато краще і отримує чимало підтримки від близьких людей.

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