"Настрій зашкалює": Камалія показала, як із Захуром і дочками розважалася в Лондоні
Співачка Камалія, яка запевняє, що має заможного залицяльника, показала, як в Лондоні провела час зі своїм колишнім, Мохаммадом Захуром та 11-річними доньками.
В Instagram зірка запостила відео, де пограла у боулінг разом з ексом і дівчатами-школярками, Арабеллою і Мірабеллою.
"Боулінг-вечір із Мірабелолою, Арабеллою та Захуром був справжнім вибухом енергії: кулі летять, кеглі розлітаються, а настрій зашкалює! Хто готовий кинути виклик у наступному раунді?", - підписала відео виконавиця.
Як відомо, Арабелла і Мірабелла живуть у Лондоні і начаються у тутешній школі. Раніше зіркова мама розказувала, скільки коштує освіта в Англії.
Нагадаємо, раніше Камалія зізнавалася, що "не може" без коханого" та розказувала, коли буде готова до наступного шлюбу.
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