"Настрій зашкалює": Камалія показала, як із Захуром і дочками розважалася в Лондоні

Співачка Камалія, яка запевняє, що має заможного залицяльника, показала, як в Лондоні провела час зі своїм колишнім, Мохаммадом Захуром та 11-річними доньками.

В Instagram зірка запостила відео, де пограла у боулінг разом з ексом і дівчатами-школярками, Арабеллою і Мірабеллою.

"Боулінг-вечір із Мірабелолою, Арабеллою та Захуром був справжнім вибухом енергії: кулі летять, кеглі розлітаються, а настрій зашкалює! Хто готовий кинути виклик у наступному раунді?", - підписала відео виконавиця.

Родина грала повним складом

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Співачка одягнула для гри шкіряні штани та блискучий верх. Цікавий вибір...

Обличчя, коли після розставання досі займашаєшся дозвіллям дружини...

Дівчатам гра точно сподобалася (до речі, про розлучення батьків Арабелла і Мірабелла досі не знають)

Як відомо, Арабелла і Мірабелла живуть у Лондоні і начаються у тутешній школі. Раніше зіркова мама розказувала, скільки коштує освіта в Англії.

Нагадаємо, раніше Камалія зізнавалася, що "не може" без коханого" та розказувала, коли буде готова до наступного шлюбу.