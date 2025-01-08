Ковзани та глінтвейн: Камалія показала своє дозвілля в Києві з Захуром і доньками. Відео

Камалія з родиною святкувала Новий рік у Києві

Співачка Камалія, до якої з Британії приїхали на канікули доньки, Арабелла та Мірабелла (в комплекті з їхнім татом Мохаммадом Захуром), показала, як вони проводять час усі разом.

Відео з ковзанки у Києві зірка опублікувала в Instagram.

"Казали, що новорічно-різдвяні свята добігають кінця... Але не в нашому випадку! Ми з дівчатками продовжили родинне свято на льодовій арені ВДНГ!", - повідомила Камалія.

Глінтвейн для настрою

Захур, схоже, не катався, а просто супроводжував доньок та колишню дружину

Нагадаємо, як розповіла нещодавно співачка, 11-річні доньки бажають жити з нею. Але вплинути на рішення ексчоловіка, котрий, за мусульманською традицією, після розлучення лишив дітей при собі, Камалія не може.

Як відомо, артистка відверто розповідала, що та хто стали причиною їхнього з Захуром розлучення після 20 років "душа в душу" і чому Арабелла та Мірабелла поки не знають, що батьки більше не разом.



