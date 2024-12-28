Камалія зізналася, що закохана, та розповіла, що їй дарує заможний залицяльник

Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія, яка нещодавно розповідала про стосунки зі своїм колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, вкотре зізналася, що закохана.

Камалію запитали, чи вільне її серце. Вона зазначила, що залицяльник досить заможний та дарує їй подарунки.

"Закохане. Сережки з діамантами, колечка з діамантами (дарував залицяльник, - ред.). Є різні подарунки. Ну не бідний, але не можу сказати що там...", - сказала Камалія у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

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Камалія зізналася, що має залицяльника

Новорічні свята Камалія буде зустрічати у сімейному колі. До святкувань долучиться й ексчоловік Захур.

"В сімейному колі, з дівчатками своїми, з мамою, з друзами. Він (Захур) привезе дівчаток", - додала вона.

Нагадаємо, Камалія повідомила про своє розлучення із Мохаммадом Захуром у квітні цього року. Пара була у шлюбі протягом 20 років.

До речі, зірка якось розповідала, що її ексчоловік не хоче, аби їхні доньки знали, що вони розлучені, тож колишнє подружжя поки приховує це.

Як відомо, також співачка розповідала, чому її доньки мешкають з батьком у Лондоні.